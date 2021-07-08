РД может выплатить столичным школам полтора миллиона евро за активную вакцинацию от Covid-19

На эти цели дума готова выделить около полутора миллиона евро. Школы, где привиты не менее 80% сотрудников, могут получить определенную сумму в зависимости от величины учебного заведения, например, 10 000 или 7500 евро. Эти деньги школы смогут потратить по собственному усмотрению - купить оборудование или выплатить премии работникам, сказал Стакис.

"Если так мы к определенной дате добьемся результата, это того стоит", - сказал мэр.

Полтора миллиона евро на выплаты планируется взять из резервного фонда самоуправления.

Стакис сообщил, что уже получил поддержку от директоров школ, положительно эту идею оценивает и думская коалиция, но окончательное решение будет принято на заседании Рижской думы.