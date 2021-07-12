Пн, 12.07.2021
Данное заявление не означает, что все сейчас начнут использовать третью дозу. Идет дискуссия о группах пациентов, которым может быть показана третья доза - например, людям с трансплантацией органов, с ослабленным иммунитетом, возможно, также пожилым людям. Уга Думпис, инфектолог больницы Страдиня, профессор Латвийского университета
Уга Думпис, инфектолог больницы Страдиня, профессор Латвийского университета

Мероприятия в пандемию: организаторы требуют сохранить поддержку до снятия всех ограничений

ФОТО: Pixabay

Организаторы мероприятий и их ассоциации направили открытое письмо премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу и нескольким министерствам, призывая сохранить программы и механизмы поддержки этой отрасли до тех пор, пока не будут сняты все ограничения на собрания. Об этом агентству LЕТА сообщила Лива Тониня, представитель L Tips Agency.

В письме, направленном премьер-министру, Госканцелярии, министерствам финансов, экономики и культуры организаторы мероприятий напоминают, что эта отрасль намного больше других пострадала от пандемии.

"За последние полтора года индустрия мероприятий смирилась с ограничениями в интересах общества и рассчитывала на активные усилия правительства по обеспечению процесса вакцинации и массового иммунитета, что стало бы важным предварительным условием для безопасного возобновления работы", - говорится в открытом письме.

Послабления пока не помогли

Как утверждают авторы письма, несмотря на то, что правила проведения публичных мероприятий были смягчены с 15 июня, все еще существуют значительные ограничения на возобновление работы сектора. Пока индустрия культурных и массовых мероприятий может без проблем работать только с теми, кто полностью завершил процесс вакцинации, а эта часть общества невелика, подчеркивают авторы.

Авторы письма считают, что следует сохранить целевую программу Госфонда капитала культуры "Устойчивость культурных организаций, затронутых Covid-19" и "Программу занятости творческих личностей", а также недопустимо прекращать выплату грантов на оборотный капитал и пособия по простою. Кроме того, преждевременно с 1 июля прекращать применение отложенной уплаты налогов.

"Призываем немедленно принять решение о сохранении программ и механизмов поддержки до тех пор, пока отрасль публичных мероприятий не сможет возобновить полноценную и экономически жизнеспособную деятельность, то есть до отмены всех ограничений на собрания", - говорится в открытом письме премьер-министру и нескольким министерствам.

Подписанты

Письмо подписали председатель правления Латвийской ассоциации продюсеров мероприятий Гунтис Эрглис-Лацис, член правления Latvijas Kongresu birojs Янис Звирбулис, председатель правления Общества самозанятых музыкантов Каспар Земитис, председатель правления Латвийского союза продюсеров Юрис Миллерс, и другие представители отрасли.

НАВЕРХ
Back