Мероприятия в пандемию: организаторы требуют сохранить поддержку до снятия всех ограничений

В письме, направленном премьер-министру, Госканцелярии, министерствам финансов, экономики и культуры организаторы мероприятий напоминают, что эта отрасль намного больше других пострадала от пандемии.

"За последние полтора года индустрия мероприятий смирилась с ограничениями в интересах общества и рассчитывала на активные усилия правительства по обеспечению процесса вакцинации и массового иммунитета, что стало бы важным предварительным условием для безопасного возобновления работы", - говорится в открытом письме.

Послабления пока не помогли

Как утверждают авторы письма, несмотря на то, что правила проведения публичных мероприятий были смягчены с 15 июня, все еще существуют значительные ограничения на возобновление работы сектора. Пока индустрия культурных и массовых мероприятий может без проблем работать только с теми, кто полностью завершил процесс вакцинации, а эта часть общества невелика, подчеркивают авторы.

Авторы письма считают, что следует сохранить целевую программу Госфонда капитала культуры "Устойчивость культурных организаций, затронутых Covid-19" и "Программу занятости творческих личностей", а также недопустимо прекращать выплату грантов на оборотный капитал и пособия по простою. Кроме того, преждевременно с 1 июля прекращать применение отложенной уплаты налогов.

"Призываем немедленно принять решение о сохранении программ и механизмов поддержки до тех пор, пока отрасль публичных мероприятий не сможет возобновить полноценную и экономически жизнеспособную деятельность, то есть до отмены всех ограничений на собрания", - говорится в открытом письме премьер-министру и нескольким министерствам.

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