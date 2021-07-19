Фото ⟩ Как проходят ремонтные работы на автодороге Тукумс - Кулдига

Ремонт автодороги Тукумс - Кулдига ФОТО: Renārs Koris

На участке длиной в 13 километров возведут новый дренажный слой, несущее основание из щебня, слои асфальтобетона, систему водоотвода, перестроят водопропускные трубы. На мосту через Абаву отремонтируют торцевые стены, крылья и деформационные швы.

На всем участке обновят 18 остановок общественного транспорта, на трех из которых планируется установить павильоны, а в жилом месте в Сатес кроме автодороги построят тротуар длиной 200 метров.

Галерея: Ремонт автодороги Тукумс - Кулдига

Вниманию водителей! На ремонтируемом участке дороги Тукумс - Кулдига установлено ограничение скорости в 50 и 70 км/час, на трех участках движение регулируется с помощью светофоров, а еще на трех участках - по одной полосе с помощью дорожных знаков и указателей. Пересечение участка может занять 55 минут.

В данный момент в строительной зоне происходит возведение дорожного покрытия, а в 1,5 километрах от Сатес в направлении Тукумса уже положен нижний слой асфальта.