Фото ⟩ Как проходят ремонтные работы на автодороге Тукумс - Кулдига

Продолжаются начатые в марте работы по перестройке участка автодороги Тукумс - Кулдига (Р121) от Лидумса до Гренчи (4,66-17,63). Проект реализуется при поддержке еврофондов, указали в отделе коммуникации Latvijas Valsts ceļi.
На участке длиной в 13 километров возведут новый дренажный слой, несущее основание из щебня, слои асфальтобетона, систему водоотвода, перестроят водопропускные трубы. На мосту через Абаву отремонтируют торцевые стены, крылья и деформационные швы.
На всем участке обновят 18 остановок общественного транспорта, на трех из которых планируется установить павильоны, а в жилом месте в Сатес кроме автодороги построят тротуар длиной 200 метров.
Галерея: Ремонт автодороги Тукумс - Кулдига
Вниманию водителей! На ремонтируемом участке дороги Тукумс - Кулдига установлено ограничение скорости в 50 и 70 км/час, на трех участках движение регулируется с помощью светофоров, а еще на трех участках - по одной полосе с помощью дорожных знаков и указателей. Пересечение участка может занять 55 минут.
В данный момент в строительной зоне происходит возведение дорожного покрытия, а в 1,5 километрах от Сатес в направлении Тукумса уже положен нижний слой асфальта.
Строительные работы осуществляет предприятие Strabag. Договор заключен на сумму 4,82 миллиона евро с PVN, 85% из которых финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Работы планируется завершить к концу 2021 года.