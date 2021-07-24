Государство хочет выкупить торговый центр Titāniks более чем за 8 миллионов евро

Titāniks планируется снести в ходе строительства железнодорожного проекта Rail Baltica, и в случае его отчуждения владельцам комплекса будет выплачено 8,3 миллиона евро, что значительно меньше, чем они хотят получить.

Соответственное решение выплатить владельцам именно такую сумму на этой неделе было принято в парламенте, несмотря на то, что тяжелые переговоры с владельцами неудачно ведутся уже с 2017 года. Правительство приняло решение, ознакомившись с поданной оценщиками недвижимости информацией, что рыночная цена Titāniks может составлять именно 8,3 миллиона евро.

При этом названная владельцами сумма почти вдвое больше, кроме того, запрошены компенсации за недополученное доходы и разрушенные планы развития, сообщает передача.

Руководитель департамента по отчуждению недвижимости предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas Яна Упениеце пояснила, что в данный момент в Titāniks еще ведется коммерческая деятельность, поэтому в упомянутый объем средств не включена компенсация потерь за остановку бизнеса, однако право подать заявку на такую компенсацию у владельцев будет только после остановки коммерческой деятельности на отчуждаемой недвижимости.

В данный момент договор об отчуждении отправлен владельцам, которые должны дать ответ до середины августа. Пока он еще не получен. Если владельцы не ответят, будет продвинут законопроект о принудительном отчуждении для нужд общества, пояснила Упениеце.

TV3 Ziņas связались с одним из совладельцев Titāniks - предпринимателем Херманисом Ливенсом, однако он от разговора отказался, призвав звонить на следующей неделе.

Напомним, для нужд проекта Rail Baltica на участке аэропорта "Рига" и проекта Рижского центрального вокзала планируется отчудить более 100 единиц недвижимости, среди которых и Titāniks. Его планируется снести, а вместо него появится сквер с деревьями.