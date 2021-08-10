Электроэнергия в странах Балтии дорожает

2-8 августа в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 79,14 евро за мегаватт-час, в Латвии и Эстонии - 78,82 евро за мегаватт-час.

"Рост цен на электроэнергию в странах Балтии был вызван снижением производства электроэнергии в регионе, в том числе из возобновляемых источников. Влияние на цены оказал и снизившийся на 11% поток электроэнергии из шведской зоны SE4, возросший на 36% из Финляндии и на 39% из России", - сообщил представитель Elektrum Lietuvos Артурас Затулинас.

Совокупная стоимость на бирже Nord Pool на прошлой неделе выросла на 6% до 54,77 евро за мегаватт-час. Повышение объясняется растущими ценами на рынке топлива и угля.