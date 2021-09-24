Витенбергс: нельзя повторять сценарий со списком товаров, а также разрешать услуги только привитым людям

Как подчеркнул министр, вакцинация - единственный выход из пандемии, и необходимо делать все возможное, чтобы увеличить ее темпы, но ограничения не должны вводиться за счет экономики.

"Также нельзя разрешать услуги только привитым людям. Это существенно уменьшит экономический оборот, в том числе доступность товаров и услуг для населения", - сказал министр.

Министерство экономики подготовило предложения к разработанной Минздравом концепции безопасного оказания услуг, которые предусматривают, что каждое предприятие сферы услуг может добровольно выбирать режим работы - "зеленый", "желтый" или "красный", а клиентов в переходный период, пока не достигнут более высокий уровень вакцинации, не делить на привитых и непривитых.

Это обеспечит единые условия для всех участников рынка. Нельзя допускать прежние ошибки, деля торговые предприятий по географическому расположению, видам деятельности и ассортименту товаров, считает министерство.

Минэкономики повторно предлагает пересмотреть стратегию тестирования, увеличив срок действия отрицательных тестов на Covid-19 и на основе скрининга в учреждениях образования, результаты которого действительны две недели, выдавать их школьникам для получения услуг в течение 48 часов.

Министерство также считает целесообразным использовать для получения услуг в "желтом" режиме экспресс-тесты на антигены, так как они доступнее и дешевле.

Это позволит не останавливать оборот экономики, оказывать услуги абсолютно всем и одновременно обеспечивать эпидемиологически безопасные условия.

Минэкономики подчеркивает, что важно не исключать из получения услуг семьи с детьми. Из-за принятого в настоящее время регулирования потенциально в обороте экономики не могут участвовать около 117 000 домашних хозяйств, в которых растет более 240 000 детей в возрасте до 12 лет.

Министерство призывает устранить эту нелогичность и позволить детям до 12 лет вместе с привитыми или переболевшими взрослыми получать услуги в "зеленом" режиме.