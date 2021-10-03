Передача: airBaltic придется заплатить около 100 миллионов евро за самолеты, которыми больше не пользуются

вызвало слухи о том, что некоторые из новых Airbus не будут летать.

Первый новый самолет airBaltic получил пять лет назад. Это была совершенно новая модель, на которой не летала ни одна авиакомпания. Риск оправдался, самолет оказался экологичнее и экономичнее других и привлек внимание всего мира к латвийской национальной авиакомпании.

Первоначальный заказ на 20 самолетов увеличился до 30, затем до 50, а теперь компания хочет увеличить его до 80.

Официальная цена каждого самолета составляет 80 миллионов евро, но реальная цена ниже в зависимости от количества заказанных самолетов. Чтобы позволить себе это, приобретенные airBaltic Airbus продают компаниям авиализинга, у которых они потом берут их в аренду. Такая схема обеспечивает прибыль в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе - более высокие обязательства.

За уже поставленные самолеты в ближайшие годы придется заплатить полмиллиарда евро. В 2019 году airBaltic выпустила облигации на сумму 200 миллионов евро для финансирования сделки. Спустя несколько месяцев воздушное сообщение было остановлено из-за пандемии.

Nekā personīga теперь стало больше известно о состоянии национальной авиакомпании в то время. До банкротства оставалось несколько месяцев, так как у компании было 180 миллионов на счету. Одна треть этой суммы причиталась пассажирам, если они решат аннулировать свои билеты и потребовать возмещения.

Условия выпуска облигаций были такими, что авиакомпания не могла брать взаймы, сумма денег на ее счетах не могли опускаться ниже 25 миллионов. Задолженность перед лизинговыми компаниями не могла превышать 25 миллионов евро.

Компания просила у государства денег - сначала 150, затем 250 миллионов евро.

Первоначально airBaltic не представляла правительству план использования средств, поэтому вопрос откладывался несколько раз. В итоге создали стратегию: не отказываться от покупки новых самолетов и отказаться от использования старых.

В то время флот airBaltic состоял из трех моделей самолетов. Старый Boeing давно собирались списать, а маленький турбовинтовой Bombardier, как планировалось, должен был летать еще несколько лет, потому что аренду надо платить до 2022 и 2023 годов.

Эти самолеты сейчас припаркованы в аэропорту "Рига" и ждут новых владельцев или окончания контракта, когда их нужно будет вернуть владельцу - Nordic Aviation Capital. 103 миллиона евро зарезервированы для лизинговых платежей, обслуживания и других расходов, связанных с самолетом Bombardier.

Использование предоставленной помощи не может быть проверено, поскольку это коммерческая тайна. Следовательно, необходимо полагаться на Министерство транспорта, которое, по мнению аудиторов Государственного контроля, недостаточно контролировало airBaltic. С увеличением авиапарка airBaltic планирует открыть базу за пределами Латвии, что еще больше ослабит надзор за компанией.

По словам Гаусса, полеты на маленьком Bombardier настолько невыгодны, что этим самолетом лучше не пользоваться, даже если придется и дальше платить. К тому же покупать его никто не хочет.

Эти предполагаемые выплаты в размере 100 миллионов включены в прошлогодние убытки airBaltic и составляют 38% из них. Авиакомпания утверждает, что этого требуют международные стандарты бухгалтерского учета. Однако выгода будет заключаться в том, что будущие годовые отчеты не должны будут включать убытки, связанные с припаркованными самолетами, прибыль на бумаге будет выше или по крайней мере убытки будут ниже, чем в действительности.

В 2024 году airBaltic должна будет выплатить 200 миллионов евро, полученные от покупательских облигаций. Скорее всего, сразу же придется выпустить новые облигации или занять деньги другим способом.