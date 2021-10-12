Трудовая инспекция: сейчас за отказ от вакцинации против Covid-19 уволить нельзя

С понедельника, 11 октября, действуют распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации в стране и новые правила Кабинета министров о соблюдении эпидемиологических требований. Однако это не означает, что работника можно уволить за отказ от вакцинации, сказали в VDI.

"Ни в одном из этих документов не предусмотрен специальный инструмент для прекращения трудовых отношений с работниками.

По-прежнему в силе Закон о труде, в котором установлен всеобщий порядок правового прекращения трудовых отношений, который на данный момент работодатели должны соблюдать", - пояснила руководитель отдела поддержки клиентов VDI Даце Свитриня.

В LBAS заявили, что выдвинутые требования об обязательной вакцинации против Covid-19, чтобы получать отдельные услуги или работать, не обоснованы и противоречат Сатверсме.

"Выделить какую-то одну группу и сказать, что она опаснее, все равно с какой мотивацией, или направить ее сейчас именно в сторону вакцинации, чтобы защитить именно от вируса - нет основания (...). Принятые сейчас Кабинетом министров правила серьезно противоречат Закону о труде и Закону о защите труда, а вместе с этим и Сатверсе. Так как они содержат в том числе и иерархический порядок, а Кабинет министров не может принимать решения, игнорирующие эту иерархию правовых актов", - отметил председатель LBAS Эгил Балдзенс.

Однако в Кабинете министров сказали, что решение принято и оно в силе.

"Правительство, оценивая вопрос этой обязанности с юридической точки зрения, еще весной договорилось, что правильнее и безопаснее всего было бы [направить] поправки к закону. Эти поправки к закону не были возможными, поэтому сейчас у нас есть правила Кабинета министров и распоряжение о режиме чрезвычайной ситуации, которые это устанавливают", - пояснил премьер Кришьянис Кариньш.

"Здесь нужно понимать, что правительство шлет очень ясный сигнал как тем, кто работает в общественном секторе, так и тем, кто работает в частном секторе. Так что мы действительно очень серьезно воспринимаем эту необходимость вакцинации", - указал министр благосостояния Гатис Эглитис.

Напомним, сотрудники, которые не были вакцинированы против Covid-19, могут быть отстранены или уволены в соответствии с Законом о труде, следует из информационных материалов, опубликованных Министерством благосостояния для работодателей.