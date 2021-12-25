25 декабря в одном абзаце ⟩ Праздничная сказка в Огре, конфликты в магазинах и утраты 2021 года

События дня в одном абзаце
Суббота принесла самые разные новости. Например, конфликты во время проверки сертификатов возникают все чаще, а Россия продолжает наращивать численность войск у границ Украины. Горбачев рассказал, как можно было сохранить Советский Союз, а папа римский в рождественской речи призвал к диалогу. В России заблокирован портал "ОВД-Инфо", сообщавший о политзаключенных, а в космос запустили "Джеймс Уэбб" - это новая эра в изучении Вселенной. Уборка улиц в Риге на праздниках продолжится в режиме повышенной интенсивности, между тем в воскресенье опять ожидаются снегопады. Вспомнили Славу Сэ, Градского, Мягкова и другие утраты 2021 года, а колумнист Том Лусис опять прокомментировал комментаторов, на этот раз - по поводу цветов на поздравлении Рижской думы с Рождеством. Кстати, о Рождестве - жителей Латвии с праздником поздравили местные политики, а пользователи соцсетей рассказали о своем празднике. Мм, а вы знали, что Иисус Христос родился не 25 декабря (и даже не 7 января).
Der Spiegel внес Огре в список 25 городов мира, наиболее ярко украшенных к Рождеству. Соседями Огре в списке стали, например, Мадрид, Гонконг и Ванкувер. Отличное достижение!
Американский стриминговый сервис Netflix снял собственную версию фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Он выйдет на платформе 31 декабря. Называться комедийная лента будет "О судьбе" (About Fate). Рассказываем о том, кто из актеров какие роли сыграл.
Фото дня:
Конечно же, много-много Огре!