5 января в одном абзаце ⟩ Платный въезд в центр Риги, демонстрации в Казахстане и главный фильм ушедшего года

Еще недавно Банк Латвии сообщал, что в течение нескольких лет не обменивались монеты стоимостью в один и два сантима на сумму более чем 4,5 миллиона евро, или примерно 240 миллионов монет. Журналисты поговорили с пресс-секретарем Банка Латвии, чтобы выяснить, сколько всего латов и сантимов потеряно.