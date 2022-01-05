5 января в одном абзаце ⟩ Платный въезд в центр Риги, демонстрации в Казахстане и главный фильм ушедшего года
5 января весь мир сотрясают новости о демонстрациях в Казахстане. Рассказываем как об этой, так и о других новостях уходящей среды.
5 января весь мир сотрясают новости о демонстрациях в Казахстане. Рассказываем как об этой, так и о других новостях уходящей среды.
События дня в одном абзаце
Рижская дума анонсировала проект "введения зоны низких эмиссий в Риге", суть которого сводится к улучшению качества воздуха в столице, в том числе снизив поток транспорта в центре города. Что это означает на практике? Уже известно, что одним из мероприятий может быть установление платы за въезд для частного транспорта во время пробок. В Казахстане - протесты и ЧП по всей стране, правительство ушло в отставку, митингующие заняли аэропорт, появились новости о погибших. Занимательная математика для любопытствующих: почему Covid-19 сейчас больше заболевают вакцинированные? Есть ответ! Тем временем многие российские и мировые СМИ с тревогой сообщают новом виде коронавируса, обнаруженном на юге Франции. Однако ВОЗ не слишком беспокоится. Почему? PTAC предупредил о недобросовестном магазине элитной обуви - будьте осторожны! Еще раз про скользкие дороги - из-за санкций против белорусского режима в Латвии не хватает соли для дорог; в Кулдиге используют египетскую. Криминальные новости: несколько мужчин ночью на понедельник ограбили хутор в Рембате. Днем один из них отправился разведать обстановку, и, очевидно, заметил что-то ценное. Эстонская газета Postimees выпустила репортаж из деревни, где в новогоднюю ночь насмерть был сбит двухлетний ребенок. Что в новом году ожидать от сферы труда? Возвращение к очной работе начинает казаться все более нереальным. Кстати, вы знали, что в Латвии всего 7 городов с названием на букву Л? Лиепая, а еще? Назовите остальные!
Все обсуждают
Еще недавно Банк Латвии сообщал, что в течение нескольких лет не обменивались монеты стоимостью в один и два сантима на сумму более чем 4,5 миллиона евро, или примерно 240 миллионов монет. Журналисты поговорили с пресс-секретарем Банка Латвии, чтобы выяснить, сколько всего латов и сантимов потеряно.
Чем себя порадовать
Под самый конец 2021-го на Netflix состоялась премьера нового фильма одного из главных голливудских сатириков Адама МакКея "Не смотрите наверх" с Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и россыпью других голливудских звезд. И, кажется, это был главный фильм ушедшего года!
Фото дня:
Протестующие в казахском городе Талдыкорган с нескольких попыток сорвали с постамента памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Параллельно, уже по всей стране объявлен режим ЧП.