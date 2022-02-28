airBaltic приостановит полеты в Россию до конца мая

Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом для airBaltic, сообщили в компании. airBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым рейсом и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

Всех пассажиров, которых затронула отмена рейсов, airBaltic призывает проверить свое бронирование на веб-сайте авиакомпании для получения возмещения или связаться с колл-центром airBaltic по телефону +371 67280422.

Уже сообщалось, что в субботу, 26 февраля, Кабинет министров принял решение закрыть воздушное пространство Латвии для российских самолетов.