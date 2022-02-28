airBaltic приостановит полеты в Россию до конца мая
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в связи с повышенным риском и введенными ограничениями до конца мая 2022 года отменяются рейсы в Россию и из России.
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в связи с повышенным риском и введенными ограничениями до конца мая 2022 года отменяются рейсы в Россию и из России.
Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом для airBaltic, сообщили в компании. airBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым рейсом и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.
Всех пассажиров, которых затронула отмена рейсов, airBaltic призывает проверить свое бронирование на веб-сайте авиакомпании для получения возмещения или связаться с колл-центром airBaltic по телефону +371 67280422.
Уже сообщалось, что в субботу, 26 февраля, Кабинет министров принял решение закрыть воздушное пространство Латвии для российских самолетов.
Решение принято, чтобы вместе с другими странами изолировать режим президента России Владимира Путина, который предпринял военное нападение на Украину.