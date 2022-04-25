У здания Latvijas gāze пройдет протест: потребуют быстрее отказаться от российского газа

"Latvijas gāze в течение длительного времени является компанией, в которой работают лоббисты интересов "Газпрома" и России, сделавшие жителей Латвии заложниками ситуации, потому что у 350 000 потребителей имеется договор с Latvijas gāze, что составляет около 90% домохозяйств", - говорится в заявлении, распространенном организаторами акции. В нем также утверждается, что Латвия ежедневно платит России около миллиона евро за поставки газа, и эти деньги используются для военных преступлений и геноцида в Украине и вооружения армии оккупантов.