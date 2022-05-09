Новые электропоезда начнут поступать в Латвию только в будущем году

При этом срок поставки всех 32 электропоездов не изменился.

В поправках к договору говорится, что первые 23 поезда будут поставлены в первой половине 2023 года, а остальные девять - до конца 2023 года.

Галерея: Новый электропоезд Pasažieru vilciens

В поправках поясняется, что на деятельность компании повлияла пандемия Covid-19 и ограничения, введенные для сдерживания ее распространения.

В сертификате о форс-мажоре Чешской торговой палаты от 7 марта 2022 года говорится, что ограничения, введенные государством во время чрезвычайного положения, создали условия, которые негативно повлияли на способность Škoda своевременно доставить поезда.

Среди таких условий упомянуты нехватка рабочей силы, материалов и услуг, ограничения на поездки, карантинные ограничения в Чешской Республике и зарубежные ограничения.

Как сообщалось, 23 февраля, за день до вторжения России на Украину, глава компании Škoda Vagonka Мартин Беднарз заявил, что первые электропоезда в Латвию могут быть переданы на испытания в марте или апреле. Ранее Škoda обязалась поставить все 32 электропоезда к концу 2023 года.

Общая стоимость договора составляет 257,889 млн евро.