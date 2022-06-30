Чт, 30.06.2022
Если бы Путин был женщиной, которой он, очевидно, не является, - но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную мачо-войну, вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Несмотря на войну, оборот airBaltic в первом квартале вырос в 3,4 раза

Самолет airBaltic в международном аэропорту "Рига" ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Оборот авиакомпании airBaltic в первом квартале этого года составил 60,055 млн евро, что в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2021 года, свидетельствуют опубликованные авиакомпанией данные.

Доходы от пассажирских перевозок составили 52,049 млн евро, дополнительные доходы - 5,812 млн евро.

За три первых месяца года авиакомпания перевезла 435 тыс. пассажиров, что в 4,4 раза больше, чем за тот же период 2021 года, а количество выполненных рейсов выросло в 3,4 раза - до 6792.

Хотя в первом квартале число обслуженных airBaltic пассажиров в Рижском аэропорту увеличилось в 7,2 раза, ее доля рынка снизилась с 69,2% в первом квартале 2021 года до 45% в этом году. Как отмечает руководство авиакомпании,

на долю airBaltic в аэропорту негативно повлияла война России против Украины и закрытие этих рынков.

Доходы airBaltic в первом квартале 2021 года составили 17,503 млн евро, оборот за прошлый год в целом - 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убытки компании уменьшились на 49% до 135,7 млн евро.

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