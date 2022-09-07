Оценивая эффективность уже реализованных инструментов поддержки домохозяйств в условиях роста цен на энергоносители, вполне вероятно, что государству придется установить потолок цен, признал премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня утром, 7 сенятбря, в интервью передаче 900 sekundes.
Кариньш: Мы придем к "потолку цен" на энергоресурсы
В настоящее время Минэкономики подсчитывает, какие счета на самом деле получат жители разных муниципалитетов в предстоящем отопительном сезоне за жилье разной площади. Это делается для оценки того, будет ли достаточно существующих механизмов поддержки.
"Есть подозрение, что мы придем к какому-то сценарию ценового потолка", - сказал Кариньш.
Премьер-министр обратил внимание на то, что цены на тепловую энергию в разных муниципалитетах отличаются в очень широком диапазоне - от 50 евро до более чем 300 евро за мегаватт-час (МВтч). По словам Кариньша, в местах, где стоимость тепловой энергии будет превышать 300 евро за МВтч, "ножницы" между стоимостью и тем, что люди могут платить, будут слишком велики, и потребуется дополнительная поддержка.
Прежде чем правительство сможет принять решение об установлении такого потолка цен в Латвии, Европейская комиссия (ЕК) предложит единое решение для всей Европы. Об этом премьер-министр уже говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
LETA уже сообщала, что 9 сентября состоится встреча министров стран-членов Европейского союза (ЕС), ответственных за энергетику, на которой предполагается обсудить действия по реагированию на стремительный рост цен на энергоносители.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает установление потолка цен на российский газ, поставляемый по трубопроводам. С другой стороны, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала рассмотреть совместное решение на уровне ЕС для определения потолка цен на электроэнергию.
Ранее сообщалось, что вступили в силу поправки в Закон "О мерах по снижению предельного роста цен на энергоресурсы", которые предусматривают ряд мер по частичному покрытию роста расходов на теплоснабжение и отопление для населения. Общая сумма мер поддержки, включенных в пакет помощи, составит примерно 442,25 млн евро.
Также правительство запланировало около 200 млн евро на поддержку компаний в связи с ростом цен на энергоносители.
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