Кариньш: Мы придем к "потолку цен" на энергоресурсы

В настоящее время Минэкономики подсчитывает, какие счета на самом деле получат жители разных муниципалитетов в предстоящем отопительном сезоне за жилье разной площади. Это делается для оценки того, будет ли достаточно существующих механизмов поддержки.

"Есть подозрение, что мы придем к какому-то сценарию ценового потолка", - сказал Кариньш.

Премьер-министр обратил внимание на то, что цены на тепловую энергию в разных муниципалитетах отличаются в очень широком диапазоне - от 50 евро до более чем 300 евро за мегаватт-час (МВтч). По словам Кариньша, в местах, где стоимость тепловой энергии будет превышать 300 евро за МВтч, "ножницы" между стоимостью и тем, что люди могут платить, будут слишком велики, и потребуется дополнительная поддержка.

Прежде чем правительство сможет принять решение об установлении такого потолка цен в Латвии, Европейская комиссия (ЕК) предложит единое решение для всей Европы. Об этом премьер-министр уже говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.