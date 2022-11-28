На бирже Nord Pool в зонах трех стран Балтии среднесуточная цена электроэнергии во вторник, 29 ноября, составит 380,85 евро за мегаватт-час (МВт-ч) или 0,38 евро за киловатт-час (кВт-ч), свидетельствуют данные торговли "на сутки вперед" (day-ahead) на бирже.
Во вторник цена на электричество будет самой высокой за два месяца
Во вторник цена на электричество будет самой высокой за два месяца
По сравнению с понедельником (272,75 евро) во вторник электричество подорожает почти на 40%.
Это самая высокая среднесуточная цена на электроэнергию с 30 сентября, когда она достигла 415,16 евро за МВт-ч в Литве и Латвии и 376,44 евро за МВт-ч в Эстонии.
Кроме того, во вторник электроэнергия в странах Балтии будет самой дорогой в 17-18 часов, когда ее цена достигнет 501,1 евро за МВт-ч, самой дешевой она будет в 2-3 часа ночи - 233,2 евро за МВт-ч.
До сих пор самая высокая среднесуточная цена в странах Балтии за последние два месяца была 16 ноября, когда мегаватт-час стоил 303,33 евро в Литве и Латвии и 299,93 евро в Эстонии.
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