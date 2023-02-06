ГЛАВНОЕ ЗА 6 ФЕВРАЛЯ ⟩ Землетрясение в Турции, друзья Кремля из Латвии и скандал из-за субтитров в кино

Австрийский банк Raiffeisen Bank International, который среди европейских банков имеет самую большую долю в России, большую часть своей прибыли получил от страны-агрессора, пишет Rus.Postimees.

На данный момент посольство Латвии в Турции не располагает информацией о жителях Латвии, пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции или нуждающихся в консульской помощи, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение ближайших 10 дней, сообщило 5 февраля издание Financial Times, пишет "Медуза".

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Владимир Путин во время переговоров обещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на это украинские официальные лица призвали не верить в какие-либо обещания российского лидера, поскольку в прошлом он их неоднократно нарушал.

Официальные лица Латвии выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.

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Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям в матче против "Мальорки" (0:1) в 20-м туре чемпионата Испании, сообщает Reuters.

В начале января на Рижском вокзале, а также на маршруте Тукумс - Рига снимался клип на песню I’m Always Sad американского певца Итана Голда (Ethan Gold). Песня в настоящее время недоступна для слушателей, но ее планируется выпустить вместе с клипом осенью 2023 года.