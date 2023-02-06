Центральной новостью дня стало трагическое землетрясение в Турции, но новая неделя принесла и другие события, о самых важных из них расскажет RUS TVNET в своей подборке за понедельник, 6 февраля.
ГЛАВНОЕ ЗА 6 ФЕВРАЛЯ ⟩ Землетрясение в Турции, друзья Кремля из Латвии и скандал из-за субтитров в кино
Новости Латвии:
Портал RUS TVNET совместно с Балтийским центром развития СМИ приглашает всех желающих принять участие в медийном марафоне, который пройдет в редакции TVNET GRUPA 18 февраля и заочно продлится до конца марта 2023 года.
В воскресенье, 5 февраля, журналист Айвис Цериньш опубликовал в Twitter фотографию своего посещения Kino Citadele и выразил возмущение тем, почему в кинотеатре Forum Cinemas есть субтитры и на русском языке. Ответы, данные кинотеатром, вызвали возмущение пользователей Сети.
В серии статей "Граждане Латвии - друзья Кремля" рассмотрим четырех человек - Алину Герлиню, Андрея Старикова, Викторию Матуле и Татьяну Андриец, ставших популярными как в латвийском, так и в российском информационном пространстве. Всех их объединяет вера в российские пропагандистские нарративы и тот факт, что они переехали жить в "страну возможностей" Россию. Все четыре рассматриваемых пропагандиста как в кремлевских СМИ, так и в своих аккаунтах в социальных сетях постоянно культивируют идеи о "возрождении фашизма в Латвии", "дискриминации русскоязычных" и "русофобии", а также неминуемый "экономический крах из-за санкций против России".
"Одно дело слушать рассказы близких, другое - дышать одним воздухом с Москвой", - призналась в интервью гражданка Латвии Алина Герлиня, которая, как она утверждает, всегда мечтала о Москве, хоть и выросла в Риге. Герлиня привлекла широкое внимание общественности после псевдореферендумов в оккупированных Россией регионах Украины в сентябре 2022 года, в которых она участвовала в качестве "независимого" наблюдателя от Латвии. В настоящее время она комфортно устроилась среди кремлевских пропагандистов и участвует в различных проектах, организованных Кремлем.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) приняло решение о лишении гражданства Латвии национал-большевика Бенеса Айо.
Утром 6 февраля в многоквартирном доме на улице Юркалнес в Риге произошел пожар, сообщает очевидец TVNET.
В субботу, 4 февраля, незадолго до 5:30 утра в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от жителя, который пояснил, что в Ильгюциемcе мужчина пилил дверь металлического шкафа магазина Maxima. На место происшествия была направлена ближайшая бригада полиции.
Квартира в Риге и дом в Юрмале, принадлежащие Валерию Каргину, бывшему владельцу и члену правления Parex banka, в понедельник, 6 февраля, были проданы на аукционе за 936 000 евро, согласно информации на сайте электронного аукциона izsoles.ta.gov.lv.
За рубежом:
По меньшей мере 2000 человек погибли и около 8553 получили ранения в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля. Количество погибших продолжает расти. Неизвестно, сколько человек может находиться под завалами.
Австрийский банк Raiffeisen Bank International, который среди европейских банков имеет самую большую долю в России, большую часть своей прибыли получил от страны-агрессора, пишет Rus.Postimees.
На данный момент посольство Латвии в Турции не располагает информацией о жителях Латвии, пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции или нуждающихся в консульской помощи, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.
Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение ближайших 10 дней, сообщило 5 февраля издание Financial Times, пишет "Медуза".
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Владимир Путин во время переговоров обещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на это украинские официальные лица призвали не верить в какие-либо обещания российского лидера, поскольку в прошлом он их неоднократно нарушал.
Официальные лица Латвии выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.
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