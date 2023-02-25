В Риге продолжаются мероприятия, посвященные году войны в Украине. Хватает и других новостей. О них вы можете прочитать в ежедневном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 25 февраля ⟩ Концерт и митинг за Украину, злой Лукашенко и 10-й пакет санкций
Новости Латвии:
В субботу, 25 февраля, участники антивоенного движения провели в Риге митинг под лозунгом "Победу - Украине! Свободу - России!".
В субботу, 25 февраля, в 12:00 на площади у Дома конгрессов в Риге прошел благотворительный концерт "За свободу Украины!", сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.
24 февраля 2023 года исполняется год борьбы Украины за свою независимость и близкие каждому из нас ценности - свободу, демократию и гуманность. Фонд Uzņēmēji mieram ("Предприниматели за мир") вместе с друзьями и единомышленниками организовали благотворительный концерт Veltījums Ukrainai! ("Посвящение Украине!"), в обновленной арене Рижского цирка. Посмотрите на фотообзор с концерта, подготовленный RUS TVNET!
В TikTok опубликовано видео, на котором несколько молодых людей воруют напитки из магазина Maxima. Представители торговой сети прокомментировали случившееся порталу Apollo.lv.
Сборная Латвии по баскетболу в гостях обыграла команду Турции в рамках отборочного этапа на чемпионат мира 2023 года.
За рубежом:
Белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на высказывание председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса на парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором он "послал" российскую делегацию знаменитым высказыванием про "русский военный корабль".
Евросоюз принял 10-й пакет санкций в отношении России за ее войну против Украины. Как сообщил в субботу, 25 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в перечень вошло 121 физ- и юрлицо из РФ.
Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность установления более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой. Об этом The Wall Street Journal рассказали представители правительств трех стран, не пожелавшие назвать свои имена.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Владимира Путина рано или поздно уничтожат приближенные к нему лица, ссылаясь на документальный проект журналиста Дмитрия Комарова "Год", или "РIК", пишет СМИ "Украинская Правда".
В будущем, когда по дорогам будет перемещаться все больше беспилотных автомобилей, светофорам могут добавить четвертый цвет, сообщает портал Science Alert.
Интересное чтиво:
После распада СССР Российская Федерация быстро прекратила начавшиеся было на ее территории деколониальные процессы. Дальнейший "парад суверенитетов" без тотального контроля Москвы оказался невозможным. Кавказские войны затормозили процесс демонтажа империи, а с приходом к власти Путина вернулась привычная имперская практика: расширение за счет соседей. Мы поговорили с пятью именитыми экспертами о том, почему Запад все это время позволял России убеждаться в своей правоте и в итоге развязать полномасштабную войну.
Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Он два с половиной часа отвечал на вопросы украинских и иностранных журналистов в прямом эфире.
В пятницу, 24 февраля, исполнился год с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. Это привело к ряду вопросов, например, как долго у России хватит средств на войну? Издание The Bell искало ответ.
Сейчас в Украине в тюрьме сидят три российских военных летчика, которых Россия по какой-то причине до сих пор не захотела обменять. Postimees удалось пообщаться с летчиками-военнопленными в одном из днепровских мест заключения.
Самое раннее свидетельство о президенте Украины Владимире Зеленском, что я видела, - это была серия вышедшего в 2015 году "Слуги народа". Изображаемому им президенту Василию Голобородько по ошибке звонит Ангела Меркель и сообщает, что Украина принята в Евросоюз. Спустя мгновение она извиняется и признает, что на самом деле в ЕС принята Черногория. В тот момент и в голову не могло прийти, что президентом Украины может стать актер. "Когда началась полномасштабная война, мы с друзьями шутили, что он по-прежнему думает, что все происходящее - только фильм. Что ему нужно продолжать играть свою роль, но затем последует счастливый конец", - говорит мне в Киеве украинец Матвей. Я даже не могу представить, как вообще в начале войны можно было шутить.
С каждым годом оборот денег в футболе увеличивается, растут и трансферные стоимости команд. После зимней активности лондонского "Челси" на рынке изменился расклад в топе самых дорогих по составу клубов.
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