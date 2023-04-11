Первый рабочий день после Пасхи припас для нас множество важных новостей. Как местных: о кандидате в президенты, процессе над журналистами или льгот для добровольцев; так и международных: об извержении вулкана или электронных повесток в военкомат в России. Об этих и других новостях подробнее - в дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 11 апреля ⟩ Первый кандидат на пост президента, благотворительный ужин Чичваркина и извержение вулкана
Новости Латвии
Предприниматель и основатель "Объединенного списка" Улдис Пиленс решил баллотироваться на пост президента Латвии. Об этом политик сообщил агентству LЕТА.
Ни один из кандидатов в президенты пока не пользуется полной поддержкой коалиции, заявил на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр и один из лидеров "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.
Впервые в истории наблюдений латвийские русскоязычные считают ориентацию внешней политики страны на Запад более желательной, чем на Восток, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS.
Сегодня, 11 апреля, в Риге началась серия судебных процессов над 16 латвийскими журналистами, которых обвиняют в нарушении санкций Евросоюза.
Проживающий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин 21 апреля в Юрмале проведет благотворительный ужин в поддержку Украины, участие в котором будет стоить 10 000 евро, свидетельствует видеосообщение, размещенное предпринимателем в социальной сети Facebook.
Наряду с принятием Закона о Службе государственной обороны (СГО) определено, что военнослужащим СГО будет предоставлен ряд льгот и других служебных гарантий, сообщили TVNET в Минобороны.
Прошедшие выходные были довольно напряженными, сказал заместитель начальника управления безопасности дорожного движения Государственной полиции Артур Смилга в программе LTV Rīta Panorāma.
Зрительница программы 4. studija Нелли хотела приобрести один из товаров программы лояльности и собирала наклейки, однако результат оказался такой: наклейки есть, а товара - нет.
После прозвучавшей информации о пассажирке, которая при покупке простого билета в автобусе получила не его, а скидку для репрессированного, в программу Латвийского телевидения 4. studija обратилась другая телезрительница, пережившая аналогичную ситуацию.
Сегодня, 11 апреля, в 8 утра уровень воды в Даугаве в Даугавпилсе был на 7,46 метра выше нулевой отметки станции, поэтому объявленное 6 апреля оранжевое предупреждение о возможном наводнении отменяется, сообщили агентству LЕТА в Даугавпилсском городском самоуправлении.
За рубежом:
Повестки в военкомат теперь будут приходить не только в бумажном, но и в электронном виде. Такие поправки во вторник приняла во втором чтении Госдума. Депутаты уже пояснили, что введенные изменения распространяются на всех военнообязанных, а не только на срочников.
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Извержение вулкана Шивелуч на российской Камчатке угрожает воздушному движению. Перед этим последнее сильное извержение вулкана произошло в 2007 году, сообщает издание Deutsche Welle.
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