Главное за 11 апреля ⟩ Первый кандидат на пост президента, благотворительный ужин Чичваркина и извержение вулкана

Зрительница программы 4. studija Нелли хотела приобрести один из товаров программы лояльности и собирала наклейки, однако результат оказался такой: наклейки есть, а товара - нет.

После прозвучавшей информации о пассажирке, которая при покупке простого билета в автобусе получила не его, а скидку для репрессированного, в программу Латвийского телевидения 4. studija обратилась другая телезрительница, пережившая аналогичную ситуацию.

Сегодня, 11 апреля, в 8 утра уровень воды в Даугаве в Даугавпилсе был на 7,46 метра выше нулевой отметки станции, поэтому объявленное 6 апреля оранжевое предупреждение о возможном наводнении отменяется, сообщили агентству LЕТА в Даугавпилсском городском самоуправлении.

За рубежом:

Повестки в военкомат теперь будут приходить не только в бумажном, но и в электронном виде. Такие поправки во вторник приняла во втором чтении Госдума. Депутаты уже пояснили, что введенные изменения распространяются на всех военнообязанных, а не только на срочников.

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, для которого прокуратура запросила 25 лет лишения свободы, сказал в суде последнее слово. Речь также была опубликована в социальных сетях политика.

Российский истребитель в сентябре 2022 года чуть не сбил невооруженный британский самолет-разведчик, пишет The Washington Post, основываясь на утекших в сеть военных документах США.

Извержение вулкана Шивелуч на российской Камчатке угрожает воздушному движению. Перед этим последнее сильное извержение вулкана произошло в 2007 году, сообщает издание Deutsche Welle.

Интересное чтиво: