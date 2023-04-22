Главное за 22 апреля ⟩ Большой субботник в Латвии, пожар в Domina и высылка российских дипломатов из Германии

Детей из оккупированных украинских регионов незаконно перевозят не только в Россию, но и в Беларусь? Оппозиционный политик Павел Латушко собирает досье Лукашенко для Международного уголовного суда в Гааге.

Из неофициальных источников порталу TVNET стало известно, что подозреваемый в убийстве бывшей супруги в Екабпилсском крае и разыскиваемый Государственной полицией 53-летний Леон Русиньш, очень возможно, создал в соцсетях несколько профилей убитой женщины, в которых долгое время размещал грубую, унизительную ложную информацию якобы от имени женщины.

69-летняя латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале "И грянул Грэм" разъяснила различие между странами Балтии и Россией.

"Музыка может очень сильно вдохновлять", - отмечает латвийский пианист Андрей Осокин, который четвертый год подряд проводит в Латвии свой фестиваль. 20 мая 2023 года он второй раз пройдет под лозунгом Свободы для Украины. В беседе с онлайн-журналом KLIK музыкант рассказал, как музыка пришла в его жизнь, о знакомстве и работе с Чулпан Хаматовой, а также почему сейчас важно поддерживать украинцев.

Компания Tallink на размещении украинских военных беженцев, приехавших в Эстонию, заработала десятки миллионов евро. По сравнению с размещением на суше размещение на пароме в расчете на одного беженца обходится государству в 13 раз дороже, пишет Rus.Postimees.

Корреспондент Би-би-си Ник Бик рассказывает, как три человека пересекли на самодельной субмарине Атлантический океан, доставив три тонны кокаина на 150 млн долларов из тропических лесов Амазонки в Испанию. Оригинал его репортажа на английском языке можно прочитать здесь.

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал в своих социальных сетях фотографию с посещения сауны. Этот снимок вызвал много вопросов у поклонников игрока.