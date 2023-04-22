Суббота выдалась богатой на события. В Латвии прошел Большой субботник, а под вечер загорелся торговый центр Domina. За рубежом внимание привлекло решение Германии выдворить из страны российских дипломатов. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 22 апреля ⟩ Большой субботник в Латвии, пожар в Domina и высылка российских дипломатов из Германии
Новости Латвии:
Сегодня в 16-й раз подряд по всей Латвии прошел Большой субботник, во время которого люди убирают, благоустраивают и озеленяют ближайшие окрестности, сообщила агентству LETA представитель Большого субботника Яна Краллиша.
В субботу днем в торговом центре Domina возник пожар, свидетельствует запись самого центра в Twitter.
Требование о проверке Лаймы Вайкуле по статье о реабилитации нацизма члены общественного движения "Зов народа" направили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
В Министерстве культуры представлено подписанное 23 дирижерами письмо, в котором выражено недоверие к руководству Латвийского национального культурного центра - организатора Праздника песни, сообщает портала lsm.lv.
В пятницу, 21 апреля, по поручению Всемирной продовольственной программы ООН из Рижского порта в Кению был вывезен подпадающий под санкции груз российских минеральных удобрений, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
Ежедневно экзамен по латышскому языку сдают от 270 до 300 граждан России, сообщили агентству LETA в Государственном центре содержания образования (VISC).
В июне прошлого года в серьезной аварии в стороне Лаункалне погиб врач Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Видземская полиция все еще расследует аварию, но дело сложное - мнений экспертов о том, кто виноват в аварии - нет, сообщает передача Degpunktā.
В четверг, 20 апреля, на модных показах Рижской недели моды собрались самые разные гости. Смотрите фото!
За рубежом:
Германия приняла решение о массовой высылке сотрудников дипломатических представительств России из страны, пишет телеканал "Дождь" со ссылкой на МИД России.
Посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью на французском телеканале LCI поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик.
Военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра, подозреваемый в деле об утечке секретных документов Пентагона, начал публиковать секретные данные менее чем через 48 часов после полномасштабного вторжения России в Украину, пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times.
Саперы в Белгороде обнаружили авиабомбу недалеко от места взрыва боеприпаса, ранее упавшего с СУ-34, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Было принято решение об эвакуации жителей, пишет "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Документ опубликован на сайте Верховной рады, пишет "Медуза".
В пятничном розыгрыше Eurojackpot один из эстонских игроков в лотерею выиграл 1 780 701,20 евро при совпадении 5+1. Выигрышный билет был куплен онлайн. Это был единственный победитель на этом уровне, пишет Rus.Postimees.
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Длительное наблюдение за пропагандистами на российском телевидении показывает, что некоторые тенденции в их сообщениях остаются неизменными, другие адаптируются к текущему моменту, а некоторые целенаправленно трансформируются - так произошло с образом врага, поскольку демонизация Украины больше уже не актуальна и на первый план выдвинулись США, которые осталось только обвинить в нацизме или назвать их правительство "режимом".
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