Главное за 19 мая ⟩ Третья победа сборной Латвии, Måneskin на самокатах и утечка базы данных airBaltic

18 мая на большой эстраде Межапарка прошел первый в этом году концерт под открытым небом. Сезон открывали победители конкурса "Евровидение-2021" - итальянская рок-группа Måneskin.

14 мая несколько жителей Латвии разместили в социальных сетях уведомление от airBaltic о том, что из-за технических проблем их резервация была отправлена другому пассажиру. В связи с техническими ошибками компания просила клиентов, чьи данные утекли, пройти регистрацию в аэропортах. В данный момент проблема устранена, но почему возникла такая ситуация?

Этого интервью для Rus.Postimees мы ждали много месяцев. Наш собеседник не отказывался общаться, но у него очень плотный и непрогнозируемый график работы. Украинский военный журналист Евгений Малолетка снимает самые страшные стороны жизни много лет. Мы поговорили с ним о том, что такое работа фотографа на войне.

Дефицит российского бюджета продолжает увеличиваться на фоне роста расходов. В условиях военного времени у властей вряд ли есть возможности для сокращения трат. Насколько сильно нужно будет экономить в ближайшее время и способны ли резервы покрыть растущий разрыв?

Медиаменеджер, который стоит у истоков становления русскоязычной части интернета, бывший фактический шеф когда-то ведущих СМИ РФ, многолетний помощник Бориса Березовского Демьян Кудрявцев рассказал Rus.Postimees о своей вине, ответственности и особенностях русскоязычных СМИ во время войны.