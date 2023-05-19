Разумеется, главная новость 19 мая для латвийских болельщиков - победа нашей сборной! Уже третья подряд, осталось всего два матча, и мы узнаем, ждет ли нас выход в плей-офф. Но и без этого хватает новостей: от того, как группа Måneskin путешествует по Риге; до планов Кришьяниса Кариньша на медицинское страхование. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET!
Главное за 19 мая ⟩ Третья победа сборной Латвии, Måneskin на самокатах и утечка базы данных airBaltic
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею в упорной борьбе обыграла Словению в пятом матче группового турнира чемпионата мира 2023 года.
В социальных сетях распространяется изображение, на котором видно электронное письмо, отправленное Латвийской федерацией хоккея (LHF). В нем есть специальный код, позволяющий купить билеты на следующие две игры сборной Латвии по хоккею со скидкой 50%.
Служба государственной безопасности (VDD) оценивает возможную причастность латвийской компании SIA Softteh к оказанию поддержки России, сообщает передача Латвийского радио "Открытые файлы".
Мэр Риги Мартиньш Стакис побывал в эфире программы Latvijas Radio 4 "Открытый разговор" и в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM, где рассказал об основных приоритетах Рижской думы, прокомментировал снос памятников и ближайшие планы на ремонтные работы в Риге.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил в четверг, 19 мая, в программе Krustpunktā, что Латвия может перейти к модели общего медицинского страхования в ближайшие два года.
Утром в четверг, 18 мая, в оперативные службы поступил необычный вызов в девятиэтажный дом в Плявниеках, сообщает передача Degpunktā.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит подборку государственных регистрационных номеров новой серии на платформе e-CSDD.
Фан-аккаунты группы Måneskin в TikTok делятся короткими видео, как музыканты путешествуют по Риге на электросамокатах.
В августе прошлого года певец и телеведущий Лаурис Рейникс удивил сообщением, о том, что уезжает из Латвии в Колумбию. Что ж, он раскрывает настоящую причину, из-за которой на несколько месяцев покинул родину, пишет Privātā dzīve.
За рубежом:
За прошедшие сутки российские войска нанесли 39 ракетных и столько же авиационных ударов по Украине, пишет Русская служба BBC.
Запад должен увеличить поддержку Украине, в противном случае он может оказаться в непосредственном военном конфликте с Россией, считает британский генерал на пенсии, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.
Член парламентской фракции "Ээсти 200" Йоханна-Мария Лехтме решила покинуть Рийгикогу, пишет Rus.Postimees.
41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) с большим уважением относится к своему свекру, королю Великобритании Чарльзу, но, по мнению королевских экспертов, часто затмевает его.
Интересное чтиво:
Этот момент настал - полюбившиеся поклонникам кинокомиксов "Стражи галактики" Звездный Лорд, говорящий енот Ракета, Дракс Разрушитель, Грут, Гамора, Небула и Мантис собрались вместе в последний раз. На экранах Латвии и мира - заключительная часть трилогии Джеймса Ганна о бестолковых супергероях. Каким получился финал этой истории и как он выглядит на фоне участившихся разговоров о кризисе жанра кинокомикса - разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
18 мая на большой эстраде Межапарка прошел первый в этом году концерт под открытым небом. Сезон открывали победители конкурса "Евровидение-2021" - итальянская рок-группа Måneskin.
14 мая несколько жителей Латвии разместили в социальных сетях уведомление от airBaltic о том, что из-за технических проблем их резервация была отправлена другому пассажиру. В связи с техническими ошибками компания просила клиентов, чьи данные утекли, пройти регистрацию в аэропортах. В данный момент проблема устранена, но почему возникла такая ситуация?
Этого интервью для Rus.Postimees мы ждали много месяцев. Наш собеседник не отказывался общаться, но у него очень плотный и непрогнозируемый график работы. Украинский военный журналист Евгений Малолетка снимает самые страшные стороны жизни много лет. Мы поговорили с ним о том, что такое работа фотографа на войне.
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