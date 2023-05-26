Главное за 26 мая ⟩ Вопросы кандидатам, гигантские заторы в Риге и латвийцы радуются победе сборной

Интересное чтиво:

Уже совсем скоро - 31 мая - пройдут выборы президента Латвии. Всего выдвинуто три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. Чтобы лучше познакомиться с каждым кандидатом, Apollo.lv задал каждому по пять быстрых вопросов. Отвечает Эдгар Ринкевич.

Уже совсем скоро - 31 мая - пройдут выборы президента Латвии. Всего выдвинуто три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. Чтобы лучше познакомиться с каждым кандидатом, Apollo.lv задал каждому по пять быстрых вопросов. Отвечает Улдис Пиленс.

Уже совсем скоро - 31 мая - пройдут выборы президента Латвии. Всего выдвинуто три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. Чтобы лучше познакомиться с каждым кандидатом, Apollo.lv задал каждому по пять быстрых вопросов. Отвечает Элина Пинто.

В эстонских социальных сетях с молниеносной скоростью стал распространяться скриншот, где возмущенный фотограф из Йыхви (Эстония) демонстрирует письмо знакомого, которому несостоявшийся работодатель по ошибке прислал сообщение с истинной причиной отказа от сотрудничества и предоставления рабочего места.

Теле- и радиоведущая Байба Cипениеце-Гаваре в программе 360TV ZIŅneši выразила мнение о грядущих президентских выборах, отметив, что она против всенародно избранного главы государства.

Сборная Латвии по хоккею одержала историческую победу над сборной Швеции и впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Естественно, это не могло остаться без реакции болельщиков в социальных сетях. Лучшие из них - в подборке RUS TVNET.

Фанаты хоккея из Латвии, как уже принято после крупных побед, отправились возложить цветы к посольству страны проигравшей команды.

После исторического успеха сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею, а именно выхода в полуфинал, люди в социальных сетях высоко оценивают работу вратаря Артура Шилова и готовы предложить ему всё - от починки велосипеда до проведения свадьбы.

В четверг, 25 мая, сборная Латвии по хоккею обыграла Швецию в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею и впервые в истории вышла в полуфинал. Смотрите, какая атмосфера царила в раздевалках!