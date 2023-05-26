Главное за 26 мая ⟩ Вопросы кандидатам, гигантские заторы в Риге и латвийцы радуются победе сборной

Подходит к концу последний рабочий день на этой неделе. Он принес множество новостей. Обо всех важных событиях за пятницу, 26 мая, можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В последнее время в Риге наблюдаются беспрецедентные пробки. Одно из мест, где их стало значительно больше, - Московский форштадт. Все потому, что в связи со строительством Rail Baltic местами в этом микрорайоне введены ограничения движения. Жители начали обсуждать пробки в микроблоге Twitter.
Начну с того, что мои бабушка и дедушка познакомились в Сибири, и это произошло не во время развлекательной поездки. Я не думаю, что в Латвии много людей, чьи семьи никак не пострадали от советской депортации. Вот почему никто не может приватизировать скорбь, которую это время принесло всему нашему народу.
Время от времени на час или пару часов цена на электроэнергию в Латвии падает до нуля или даже уходит в отрицательную зону, как это произошло, например, в прошлые выходные (20 и 21 мая) в середине дня. Руководитель группы компаний AJ Power Роберт Самтиньш утверждает, что такая низкая цена не формируется ни в Латвии, ни в Балтийском регионе, передает Diena.
Избиение школьника группой подростков в Иманте 5 мая взбудоражило всю Латвию. Отец избитого школьника Константин рассказал Apollo.lv о том, как идет расследование дела и какие эмоции пережила семья.
Высока вероятность того, что партия "Стабильности!" не поддержит ни одного кандидата на президентских выборах, заявил председатель фракции в Сейме Алексей Росликов.
За рубежом:
Без малого год наблюдений за происходящим на официальных российских телеканалах выделил идеологический тренд, пронизывающий риторику всех кремлевских пропагандистов: Россия - ядерная держава, поэтому может вести себя как хочет и оставаться безнаказанной. Кто осмелится поднять руку на страну, которая в случае угрозы ответит атомной бомбой? Таков посыл пропагандистов российской общественности, причем вполне серьезный.
Украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим украинской армией генералом Валерием Залужным, разоблачив тем самым утверждения российской пропаганды о том, что он серьезно ранен.
Максим спас жизнь младшему брату Ивану во время битвы за Бахмут, но оставшись на передовой, он через неделю погиб сам от пули российского снайпера.
В результате ракетного обстрела со стороны России повреждена больница в Днепре. По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, погиб один человек, ранения получили еще 16.
Если трендом прошлого лета была установка солнечных панелей, то, кажется, в этом году в связи с изменением условий и цен на смену панелям пришли накопители энергии.
Издания Wall Street Journal утверждает, что спецпосланник китайского правительства Ли Хуэй в ходе турне по столицам стран ЕС призывал союзников США в Европе требовать немедленного прекращения огня в Украине, оставив России территории, которые она оккупировала. Об этом пишет Русская служба BBC.
Интересное чтиво:
Уже совсем скоро - 31 мая - пройдут выборы президента Латвии. Всего выдвинуто три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. Чтобы лучше познакомиться с каждым кандидатом, Apollo.lv задал каждому по пять быстрых вопросов. Отвечает Эдгар Ринкевич.
Уже совсем скоро - 31 мая - пройдут выборы президента Латвии. Всего выдвинуто три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. Чтобы лучше познакомиться с каждым кандидатом, Apollo.lv задал каждому по пять быстрых вопросов. Отвечает Улдис Пиленс.
Уже совсем скоро - 31 мая - пройдут выборы президента Латвии. Всего выдвинуто три кандидата - Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. Чтобы лучше познакомиться с каждым кандидатом, Apollo.lv задал каждому по пять быстрых вопросов. Отвечает Элина Пинто.
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