Главное за 30 мая ⟩ Памятник Пушкину убрали, новая партия Гревцовой и атака дронов на Москву

Сегодняшний день принес много важных новостей. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о самом главном за вторник, 30 мая.
Новости Латвии:
Утром 30 мая вице-мэр Риги Линда Озола опубликовала видео, на котором видно, что памятника Пушкина в парке Кронвальда больше нет. Как сообщает отдел внешней коммуникации Рижского самоуправления, памятник поэту Пушкину в парке Кронвальда перемещают и планируют передать во владение Союзу художников Латвии.
Избранная в 14-й Сейм от партии "Стабильности!", но сейчас единственный внефракционный депутат Глория Гревцова стала членом политической партии "Объединение Младолатыши", также она решила, что на выборах президента страны свой голос отдаст за выдвинутого "Объединенным списком" кандидата Улдиса Пиленса.
Сборная Латвии по хоккею добилась исторического достижения на чемпионате мира. И чем это не прекрасный повод всей стране хотя бы на пару дней отвлечься от каждодневных забот и объединиться в радости за наших парней? Но любимый Сейм и тут отчебучил...
Из трех кандидатов в президенты Латвии кандидат от "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич имеет несколько более высокие шансы на победу, считает декан факультета социальных наук Латвийского университета (ЛУ), политолог Янис Икстенс.
Автор памятника поэту, российский скульптор Александр Таратынов, считает, что именно он является собственником объекта. Поэтому Рижская дума не имеет права единолично решать, что делать с памятником Пушкину.
За рубежом:
Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщили несколько СМИ, и подтвердил мэр Сергей Собянин. По его словам, в нескольких зданиях "произошли незначительные повреждения".
На Гомельщине вблизи границы с Украиной появились оборонительные сооружения. По задумке властей, они должны помешать проникновению диверсантов. О реакции местных жителей - DW.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что созвал заседание ставки верховного главнокомандующего, в котором приняты решения о "сроках движения" войск Украины.
Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал шокирующими столкновения в Звечане, при которых пострадали миротворцы KFOR. Брюссель призвал стороны к немедленной деэскалации.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил сообщения очевидцев о врезавшихся в три многоквартирные дома дронах на юго-западе города, а губернатор Московской области Андрей Воробьев - о работе ПВО и сбитых на подлете к столице беспилотниках. Минобороны России утверждает, что в атаке участвовали восемь БПЛА, пять из них удалось сбить. Сообщения о атаке пришли на фоне массированных обстрелов Киева третий день подряд. До Москвы дроны долетали и раньше - они атаковали Кремль в начале мая.
Интересное чтиво:
Гражданка Ирландии обратилась в правоохранительные органы по поводу преступлений, возможно совершенных во время закрытых вечеринок до и после концерта группы Rammstein в Вильнюсе и связанных с наркотическими веществами, а также с насилием.
Рижский музыкальный продюсер Exact (Андрей Лихварс) написал песню My Feelings в честь вратаря сборной Латвии Артура Шилова. Трек доступен на всех музыкальных площадках с 9 июня, но в Сети уже появился сниппет.
Российская актриса Яна Троянова покинула Россию. Звезда сериала "Ольга" пропала с экранов и из соцсетей еще в прошлом году. Поклонники начали беспокоиться. Ходили слухи, что Троянова уехала в Грузию из-за проблем со здоровьем. В беседе с Юрием Дудем актриса рассказала о переезде во Францию, политике, съемках для ТНТ, "Последнем герое" и будущем.
Вот небольшая разминка для мозга. Приступим же!
Историческая медаль сборной Латвии - не только самое яркое событие прошедшего чемпионата мира по хоккею, но и одно из самых ярких событий в латвийском спорте. Как минимум за последние несколько лет. Эмоции улеглись, герои вернулись на родину. Пришло время спросить себя - чему нас, жителей Латвии, научит успех нашей команды?
"Мы гордимся и чувствуем, что нас оценили, так как Латвийская хоккейная федерация доверила нам изготовить медали для победителей Чемпионата мира по хоккею 2023 года", - в своем Facebook сообщает латышская компания GEKA.
Хитом социальных сетей стали твиты, где люди обещают блага наиболее ценному игроку чемпионата мира по хоккею и вратарю Артуру Шилову. Ему было обещано также провести свадьбу, но, как выяснилось, 22-летний хоккеист женат.
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