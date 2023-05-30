Главное за 30 мая ⟩ Памятник Пушкину убрали, новая партия Гревцовой и атака дронов на Москву

Рижский музыкальный продюсер Exact (Андрей Лихварс) написал песню My Feelings в честь вратаря сборной Латвии Артура Шилова. Трек доступен на всех музыкальных площадках с 9 июня, но в Сети уже появился сниппет.

Российская актриса Яна Троянова покинула Россию. Звезда сериала "Ольга" пропала с экранов и из соцсетей еще в прошлом году. Поклонники начали беспокоиться. Ходили слухи, что Троянова уехала в Грузию из-за проблем со здоровьем. В беседе с Юрием Дудем актриса рассказала о переезде во Францию, политике, съемках для ТНТ, "Последнем герое" и будущем.

Вот небольшая разминка для мозга. Приступим же!

Историческая медаль сборной Латвии - не только самое яркое событие прошедшего чемпионата мира по хоккею, но и одно из самых ярких событий в латвийском спорте. Как минимум за последние несколько лет. Эмоции улеглись, герои вернулись на родину. Пришло время спросить себя - чему нас, жителей Латвии, научит успех нашей команды?

"Мы гордимся и чувствуем, что нас оценили, так как Латвийская хоккейная федерация доверила нам изготовить медали для победителей Чемпионата мира по хоккею 2023 года", - в своем Facebook сообщает латышская компания GEKA.

Хитом социальных сетей стали твиты, где люди обещают блага наиболее ценному игроку чемпионата мира по хоккею и вратарю Артуру Шилову. Ему было обещано также провести свадьбу, но, как выяснилось, 22-летний хоккеист женат.