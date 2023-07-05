Авария в энергосистеме Казахстана: сорваны планы Астаны об эксперте нефти в ЕС

В энергосистеме Казахстана произошла крупная авария, которая существенно ограничила возможности страны по добыче нефти. Как сообщают казахстанские СМИ, это произошло вскоре после того, как президент Касым-Жомарт Токаев объявил о планах увеличить поставки нефти в Европу.
Ранее Токаев заявлял о планах Казахстана увеличить поставки нефти в Европу примерно в шесть раз. На самом деле такой план означал бы,
что Казахстан займет место России на европейском нефтяном рынке, освободившееся из-за западных санкций против России.
Однако планам Астаны помешала загадочная авария в западной части Казахстана. В результате существенно нарушена добыча нефти на крупнейшем в стране нефтедобывающем участке - общий объем добычи нефти сократился почти вдвое.
Местные СМИ сообщают, что из-за аварии от сети была отключена тепловая электростанция на западе Казахстана, в результате чего была нарушена работа других крупных компаний региона, в том числе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.
Авария также повлияла на работу Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающего транспортировку нефти на российский нефтяной терминал в Новороссийске.
Из-за аварии добыча нефти в Казахстане сократилась на 21%. В настоящее время Казахстан добывает около 1,46 млн баррелей нефти в сутки.
Самые большие проблемы наблюдаются на Кашагане, где добыча нефти снизилась с 370 тысяч баррелей до 175 тысяч баррелей нефти в сутки.
Власти Казахстана пообещали ликвидировать последствия аварии к 7 июля, а до тех пор нефтяная промышленность страны будет работать в ограниченном режиме.
Авария в энергосистеме произошла всего через две недели после того, как казахстанский "КазМунайГаз" подписал соглашение с немецким НПЗ, с которым ранее сотрудничала российская "Роснефть".
В целом отношения между Россией и Казахстаном в последние месяцы охлаждаются.
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