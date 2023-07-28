Инфографика ⟩ По предварительным данным, ВВП Латвии во втором квартале уменьшился на 0,9%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии во втором квартале этого года, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным быстрой оценки, снизился на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
По предварительным оценкам, на ВВП сказалось снижение на 4% в обрабатывающей промышленности и рост на 0,6% в сфере услуг.
В то же время, согласно сезонным и календарным данным, экономика Латвии за указанный период упала на 0,5%.
С другой стороны, во втором квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом - первым кварталом 2023 года - по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП снизился на 0,6%.
Подробный отчет об уточненном размере ВВП и изменениях во втором квартале будет опубликован 31 августа.
В прошлом году ВВП Латвии вырос на 2,8% по сравнению с 2021 годом.
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