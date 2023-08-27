Вот и заканчиваются выходные, уже завтра наступит новая рабочая неделя. Однако заканчиваются они на позитивной ноте - сборная Латвии по баскетболу в упорной борьбе сумела вырвать победу в матче против Франции и пробилась в топ-16 команд чемпионата. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET за воскресенье, 27 августа.
Главное за 27 августа ⟩ Волевая победа сборной Латвии, подтверждение гибели Пригожина и как прошел праздник Каугури
Новости Латвии:
В воскресенье, 27 августа, сборная Латвии по баскетболу в своем втором матче на чемпионате мира обыграла сборную Франции и пробилась в топ-16 чемпионата мира.
Экс-мэр Риги Мартиньш Стакис не уверен в том, что новая коалиция в столичной думе будет достаточно устойчивой. Об этом политик заявил в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?".
В субботу, 26 августа, в Юрмале, прошел праздник Каугури - тысячи жителей и гостей города наслаждались выступлениями певца Fiņķis, группы Carnival Youth и музыканта Донса.
Российские спецслужбы в основном осуществляют попытки вербовки украинских беженцев на территории России во время процедуры пересечения границы, следует из анализа выявленных случаев, проведенного Службой государственной безопасности (VDD).
В Латвии молодые люди, занимающиеся несколькими видами спорта, записывали и распространяли порнографические видеоролики, показывающие сексуальные действия своих сверстников, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Летом будущего года на участке набережной 11 Ноября в Риге могут ограничить движение транспорта, "отдав его летним кафе и людям", заявил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью агентству LETA.
Как много машин на улицах не соответствуют техническим требованиям и не могут на самом деле принимать участие в дорожном движении? Чтобы выяснить это и напомнить водителям, что автомобили должны соответствовать требованиям все время, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вместе с полицией провела в Риге рейд, сообщает передача Panorāma.
За рубежом:
В небе над Житомирской областью 25 августа столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Трое пилотов погибли.
Сооснователь компании "Яндекс", миллиардер Аркадий Волож попросил Евросоюз снять с него санкции, связанные со вторжением РФ в Украину, пишет в воскресенье, 27 августа, газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.
Всемирно известная фигуристка Александра Пол погибла в результате столкновения нескольких автомобилей в Канаде. В машине находился и ее маленький сын, сообщает The New York Post.
В воскресенье, 27 августа, Следственный комитет России заявил, что по результатам экспертиз были установлены личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщает Русская служба BBC.
Один человек погиб и 57 получили травмы в результате нескольких взрывов на автозаправке в Румынии, сообщает "Медуза".
Журналистка катарского новостного канала Al-Jazīrah была избита возле "ЧВК Вагнер центра" в Санкт-Петербурге. По информации, циркулирующей на российских порталах, нападавшего раздражало то, что репортер не говорила по-русски, сообщает Rus.Postimees.
Высшие должностные лица НАТО и главнокомандующий украинской армии генерал Валерий Залужный встретились на польско-украинской границе. По данным издания The Guardian, главной темой встречи, которая неофициально называлась "военным советом", стало обновление стратегии вооруженных сил Украины.
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