Главное за 27 августа ⟩ Волевая победа сборной Латвии, подтверждение гибели Пригожина и как прошел праздник Каугури

Высшие должностные лица НАТО и главнокомандующий украинской армии генерал Валерий Залужный встретились на польско-украинской границе. По данным издания The Guardian, главной темой встречи, которая неофициально называлась "военным советом", стало обновление стратегии вооруженных сил Украины.

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