Главное за 1 сентября ⟩ Победа сборной Латвии по баскетболу, партии в правительстве и последствия бури

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Экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась, что совсем не будет скучать по премьер-министру Кришьянису Кариньшу. Об этом, а также о том, как ей работалось под его началом, Винькеле рассказала в эфире программы "Кто вам платит?".

Лето подошло к концу, но это вовсе не означает, что и мероприятия - тоже. RUS TVNET предлагает вашему вниманию подборку мероприятий на сентябрь.

Вы можете знать украинскую актрису Екатерину Кузнецову по ролям в российских сериалах "Кухня" и "Вампиры средней полосы". Она проработала в России 13 лет, но после 24 февраля 2022 года отказалась от всех съёмок в РФ и уехала.

26 августа ресторан Vincents прекратил свою работу. Его совладелец рассказал, что будет на месте легендарного заведения.

"Бытового и чиновничьего национализма в Латвии нет. Точка", - пишет на своей странице в Facebook светский обозреватель, блогер и противница российского режима Божена Рынска, живущая сейчас в Латвии.

"Призрак Болгарии" и "Мешочек счастья" - и это только некоторые названия удивительных сортов томатов, которые привезли в Таллинн коллекционеры из Латвии. Поверьте, им есть чем вас удивить! Хотите в этом убедиться? Приходите на выставку томатов, которая 1 сентября открылась в Таллиннском ботаническом саду. Смотрите видеорепортаж портала Limon.ee.

Самые популярные имена в Латвии в начальной школе: среди мальчиков - Роберт, Густав и Маркус, а среди девочек - София, Эмилия и Марта. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSP).