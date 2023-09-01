Незаметно пролетело лето и наступило 1 сентября. В первый день осени новостей много - стало известно, что над созданием правительства продолжат работать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные", также 1 сентября истекает срок действия постоянных ВНЖ, выданных гражданам России, а еще сегодня сборная Латвии по баскетболу обыграла Испанию! RUS TVNET рассказывает о главных событиях пятницы, 1 сентября.
Главное за 1 сентября ⟩ Победа сборной Латвии по баскетболу, партии в правительстве и последствия бури
Новости Латвии:
В пятницу, 1 сентября, сборная Латвии по баскетболу в своём четвёртом матче на мировом первенстве одержала победу над командой Испании, которая является действующим чемпионом мира и Европы.
Над созданием следующего правительства в понедельник продолжат работать "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", заявила в пятницу на пресс-конференции кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня.
С наступлением сентября выданные гражданам России постоянные виды на жительство (ВНЖ) потеряют силу.
Вечером в четверг, 31 августа, местами в Латвии бушевала сильная буря. Один из водителей запечатлел разрушения, причиненные сильной бурей на автодороге А13.
Будет предпринята попытка завершить процесс формирования правительства в составе "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" и утвердить в Сейме новый Кабинет министров к середине сентября, при этом политики будут проявлять гибкость в отношении графика действий.
Около двадцати домов получили серьезные повреждения во время внезапного урагана в Прейльском крае в четверг, 31 августа, сообщил исполнительный директор Айгарс Зимелис, отметив, что никто из жителей не пострадал, пишет LETA.
В пятницу, 1 сентября, в 15 часов у здания Министерства внутренних дел прошла акция протеста против идеи дать гражданам России еще два года на сдачу экзамена по государственному языку.
В четверг, 31 августа, принадлежащее государству предприятие Latvenergo сообщило о новом рекорде доходов и прибыли в этом полугодии. Сейчас уже рассматривают, как прибыль разделить и куда ее направить. Одно из предложений - в определенных случаях из прибыли можно бы было компенсировать прирост тарифов на распределение электроэнергии. Идею еще нужно будет рассмотреть как правительству, так и Сейму, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
На следующей неделе в Латвии ожидается меньше осадков, однако немного похолодает, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что дроны, атаковавшие военно-гражданский аэропорт Пскова в ночь на 30 августа, были запущены с территории России, пишет "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность баллотироваться на второй срок, если выборы президента пройдут в 2024 году во время войны, сообщает ВВС.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в понедельник, 4 сентября, в российском городе Сочи, сообщил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
28 августа движение пассажирских самолетов в воздушном пространстве Великобритании и Ирландии было практически парализовано из-за технических проблем. Более 40 000 пассажиров были вынуждены изменить свои планы поездок в аэропорту Дублина, в том числе Зане, которая направлялась в Латвию, чтобы навестить родственников и отпраздновать свой день рождения. Свою историю она рассказала изданию Irish Mirror.
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