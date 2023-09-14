Главное за 14 сентября ⟩ Проценты за деньги на счетах, скандал из-за материалов по сексуальному здоровью и Мамыкин в кремлевской пропаганде

Новости Латвии:

RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они относятся к легализации марихуаны в нашей стране. Ответы рижан смотрите на видео!

Новая коалиция уже начала активную деятельность. Самое громкое событие - Сейм 7 сентября концептуально поддержал поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие продление для граждан РФ срока сдачи экзамена по госязыку на два года. Но что именно это значит, ясно не всем. Кроме того, поражает обилие слухов вокруг распределения министерских кресел. О том, что происходит в правительстве и какие еще изменения нас ждут, говорим в эфире "Кто вам платит?".

Сейм утвердил во втором, окончательном, чтении подготовленные Министерством внутренних дел поправки к Закону об иммиграции, которые продлевают для граждан РФ на два года срок сдачи экзамена по госязыку для получения постоянного вида на жительство в Латвии, если они уже проявили инициативу пройти проверку.