Середина недели позади, и RUS TVNEY вспоминает все самое важное за уходящий четверг - от злобных высказываний Марии Захаровой до неожиданного предложения латвийского банка.
Главное за 14 сентября ⟩ Проценты за деньги на счетах, скандал из-за материалов по сексуальному здоровью и Мамыкин в кремлевской пропаганде
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они относятся к легализации марихуаны в нашей стране. Ответы рижан смотрите на видео!
Новая коалиция уже начала активную деятельность. Самое громкое событие - Сейм 7 сентября концептуально поддержал поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие продление для граждан РФ срока сдачи экзамена по госязыку на два года. Но что именно это значит, ясно не всем. Кроме того, поражает обилие слухов вокруг распределения министерских кресел. О том, что происходит в правительстве и какие еще изменения нас ждут, говорим в эфире "Кто вам платит?".
Сейм утвердил во втором, окончательном, чтении подготовленные Министерством внутренних дел поправки к Закону об иммиграции, которые продлевают для граждан РФ на два года срок сдачи экзамена по госязыку для получения постоянного вида на жительство в Латвии, если они уже проявили инициативу пройти проверку.
В связи с изменением рыночной ситуации и повышением базовых процентных ставок SEB banka в ноябре этого года начнет выплачивать проценты за деньги, находящиеся на расчетных счетах частных лиц.
Вызвавшие громкий резонанс материалы по сексуальному и репродуктивному здоровью, которые опубликовал Государственный центр содержания образования (VISC), были удалены из электронной среды планирования обучения, подтвердила парламентский секретарь Министерства образования и науки Сильвия Рейнберга.
В 9:00 политическая партия "Суверенная власть", которая не представлена в парламенте, провела перед зданием Сейма пикет против присоединения Латвии к Стамбульской конвенции, сообщили в партии.
Сдать экзамен по государственному языку, чтобы получить постоянный вид на жительство в Латвии, следовало 11 804 гражданам Российской Федерации в возрасте 65-74 лет, но заявки на сдачу экзамена подали только 5084 человека. Однако внимание Сейма привлекло старшее поколение российских граждан, поскольку от их защитников были получены подписи в пользу снижения возрастного порога для сдачи экзамена до 65 лет.
За рубежом:
Европейский центральный банк принял решение повысить процентные ставки. Совет ЕЦБ повышает процентные ставки десятое заседание подряд.
Утром стали поступать сообщения о взрывах в районе Евпатории на западном берегу Крыма. В районе Евпатории в захваченном Россией Крыму находятся несколько военных частей. Недалеко также расположен и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удары.
11 сентября 2023 года кремлевский пропагандистский канал "Царьград" опубликовал передачу под названием "Запретить Россию, отменить Европу: кто и где устал от Украины?". Гостем программы стал бывший член Европарламента Андрей Мамыкин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о моментальных и чувствительных для Эстонии ответных мерах в случае начала конфискации того, чем владеют россияне.
В распоряжение армии Украины попало чрезвычайно редкое военное транспортное средство, которое, насколько известно, было произведено всего в трех экземплярах, сообщают зарубежные СМИ.
Акула напала на жительницу Египта на побережье курортного города Дахаб на Синайском полуострове, пишет издание "Правила жизни" со ссылкой на Министерство окружающей среды Египта. Девушка вместе с парнем купалась около пляжа при отеле, когда на нее напала акула.
Интересное чтиво:
Вечером 13 сентября, а также ночью и утром, 14 сентября, в Латвии прошел дождь с сильными грозами. Жители Латвии уже поделились видео и фотографиями непогоды.
Компания IKEA призывает всех покупателей зеркал LETTAN прекратить их использование и бесплатно заказать новые настенные крепления.
Рижский районный суд признал владельца ресторана Čarlstons SIA BBQ неплатежеспособным.
Бывшая французская теннисистка Анжелик Коши сделала шокирующее заявление. Она утверждает, что ее бывший тренер Эндрю Геддес насиловал ее три раза в день, всего почти 400 раз.
В самом начале учебного года, 6 сентября, во время обеденного перерыва нескольким ученикам тартуской Гимназии имени Яана Поска пришлось бежать на заправку за пиццей и булочками. Кто-то даже воспользовался услугой доставки еды.
Инфлюенсер, предприниматель и королева красоты Диана Кубасова поделилась в социальных сетях сторис, в которых рассказала, что сломала обе ноги.
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