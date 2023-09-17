Главное за 17 сентября ⟩ Пьяные водители просят о помиловании, включение Кулдиги в список ЮНЕСКО и прогноз погоды на осень

На 95-м году жизни скончался советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов, пишет "Медуза".

Оккупационные власти Крыма намерены продать украинские активы на полуострове на 1,6 млрд рублей.

В Палдиски обнаружен объект, внешне похожий на легкий танк M551 "Шеридан", относящийся к классу бронированных десантно-штурмовых машин армии США. Корреспондент Rus.Postimees попытался выяснить, кто хозяин бронемашины и для чего она стоит в десяти минутах ходьбы от центральной площади города.

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Наступил сентябрь, однако погода, похоже, пока не собирается меняться: 13 сентября во многих местах Латвии были побиты рекорды тепла. Чтобы узнать, чего ожидать от осени в этом году, мы обратились к руководителю отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лауре Крумине.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) выделила лучших баскетболистов от каждой команды прошедшего финального турнира чемпионата мира.

Бесплатный проезд в течение года по всей Германии предлагается жителям Любека. Но только тем, кто добровольно и навсегда откажется от своих водительских прав. Есть ли желающие?

Возлюбленная банкира Олега Филя Кристине Елинска в программе Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") поделилась мыслями о том, почему Олег до сих пор не сделал ей предложение.