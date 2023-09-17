Подходят к концу выходные. Радует, что они были теплыми и довольно солнечными, и совсем не радует, что они заканчиваются. Хорошая новость - морозов пока можно не ждать! Об этом и не только вы узнаете в ежедневной подборке от RUS TVNET - рассказываем коротко о самом главном за воскресенье, 17 сентября.
Главное за 17 сентября ⟩ Пьяные водители просят о помиловании, включение Кулдиги в список ЮНЕСКО и прогноз погоды на осень
Новости Латвии:
Историческая часть Кулдиги включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение страны-члены Комитета всемирного наследия приняли на своей 45-й сессии, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 10 по 25 сентября.
Сейм 14 сентября одобрил послабления в Законе об иммиграции, что даст несправившимся с экзаменом на знание латышского языка обладателям российских паспортов отсрочку в два года. Но решены еще далеко не все проблемы. Об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с депутатом Сейма от "Объединенного списка" Ингмаром Лидакой.
У президента есть право обжаловать осужденных - часть наказания заменить более легким видом наказания, полностью или частично освободить от основного наказания или даже снять судимость. И возможностью написать письмо президенту ежегодно пользуются более сотни заключенных. Появилась новая тенденция. Так называемые пьяные водители массово просят о помиловании, чтобы стереть это пятно из биографии, сообщает передача 360TV ZIŅneši.
На этой неделе предприятие Latvijas valsts meži (LVM) констатировано, что вандализму подверглось излюбленное место отдыха у озера Ниедрая, свидетельствует опубликованная LVM информация. О произошедшем проинформирована муниципальная полиция, сообщает агентство LETA.
Проживающая в США Айна Бирута Блаке после своей кончины завещала 200 тысяч долларов США (187 483 евро) на образование латвийской молодежи, сообщили агентству LЕТА в "Фонде Витолсов".
В воскресенье в Риге прошел веломарафон Toyota, из-за чего на улицах столицы возникли автомобильные заторы, так как ограничения относятся и к мостам через Даугаву.
В субботу, 16 сентября, в результате дорожно-транспортного происшествия в Вентспилсском районе погиб человек, всего в результате происшествий пострадали 29 человек, сообщила Государственная полиция.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), утром в воскресенье, 17 сентября, на Лиепайской наблюдательной станции мониторинга воздуха на улице Ганибу, 106, констатировано очень плохое качество воздуха.
С 1 января следующего года оплаченные государством анализы будут проводиться только по электронному направлению врача, сообщает Panorāma.
За рубежом:
В пятницу, 15 сентября, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. В воскресенье российские Telegram-каналы также сообщили, что он якобы скончался в одной из больниц Москвы. После этого в Telegram-канале Кадырова появилось опровержение этой информации.
Среди российских ультранационалистов очевидно правит недовольство "культурой лжи" в армии. Об этом своем докладе сообщает Институт изучения войны США (ISW). Блогеры ссылаются на заместителя командующего Южного Военного Округа генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.
Россия совершает тактическую ошибку, используя слишком много пехоты и оружия для своей первой линии обороны, оставляя более слабыми линии в глубине обороны, сообщили аналитики The Kyiv Independent.
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Интересное чтиво:
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