Инфографика ⟩ В Вильнюсе и Таллинне цены на топливо уменьшились, в Риге - нет

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Таллинне, а самое дорогое дизельное топливо - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста бензин стоил 1,684 евро, а дизельное топливо - 1,724 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K"на проспекте Саванорю бензин 95-й марки подешевел на 1% и стоил 1,529 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,5% и стоило 1,539 евро за литр.

В Таллинне цена 95-го бензина на АЗС Circle K снизилась на 2,3% до 1,689 евро за литр, а дизельного топлива - на 1,2% до 1,609 евро за литр.

Цены на автогаз в балтийских столицах в течение недели не изменились. В Риге литр автогаза стоил 0,735 евро, в Вильнюсе - 0,642 евро, в Таллинне - 0,68 евро.