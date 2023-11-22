airBaltic начинает сотрудничество с американской авиакомпанией Delta Air Lines

Представители airBaltic отмечают, что, учитывая спрос на перелеты через Атлантический океан, соглашение о сотрудничестве позволит Delta Air Lines добавить код рейса на 20 маршрутах airBaltic с трех баз авиакомпании - в Риге, Таллинне и Вильнюсе.

Президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает, что сотрудничество с Delta Air Lines откроет значительные возможности. "Это не только привлечет в airBaltic новых пассажиров, но также улучшит сообщение и повысит узнаваемость стран Балтии в мире. Мы надеемся на успешное и долгосрочное сотрудничество", - говорит он.

В свою очередь, вице-президент международного департамента Delta Air Lines Ален Беллмейр отмечает, что более тесное партнерство является неотъемлемой частью долгосрочной стратегии компании. "Сотрудничество с airBaltic еще больше укрепит связь Delta Air Lines с этим динамичным европейским регионом, предлагая большему количеству клиентов доступ к направлениям по всей территории Соединенных Штатов", - говорит он.

Как сообщалось, по подсчетам агентства LETA, airBaltic за десять месяцев этого года перевезла в общей сложности 3,871 миллиона пассажиров, что на 39,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Также сообщалось, что оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн ​​евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а 2,03% владеет Aircraft Leasing 1, принадлежащий финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тюсену.