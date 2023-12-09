Суббота, 9 декабря, принесла нам долгожданное принятие госбюджета на 2024 год. Кроме того в Латвии произошло множество ДТП, в некоторых, к сожалению, погибли люди, а в Венесуэле готовятся к оккупации региона соседней страны. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 9 декабря ⟩ Принятый бюджет, уникальная операция на сердце и переехавший в Латвию из России немец
Новости Латвии:
Аните Палене с 33 лет пришлось жить с сердечной недостаточностью и тяжелой недостаточностью сердечного клапана. За свою жизнь женщина перенесла три операции на сердце. Последняя из них уникальна тем, что пациентке не вскрывали грудную клетку и не проводили хирургическое вмешательство, а ввели систему поддержки клапана малоинвазивным способом, через паховые вены, передает передача Panorāma на LTV.
Сегодня, 9 декабря, Сейм в окончательном чтении принял государственный бюджет на 2024 год, в котором доходы консолидированного бюджета запланированы в размере почти 14,5 млрд евро, расходы - чуть более 16,2 млрд евро, а дефицит бюджета правительства - 2,8% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Национальный союз "Справедливость", выступающий за роспуск Сейма и запрет лицам одного пола регистрировать брак или партнерские отношения, сегодня провел шествие от площади Стрелков к памятнику Свободы. Целью акции было напомнить о "ценностях", которые организация защищает, и мобилизовать мыслящих подобным образом.
В Латвии время от времени возникает идея лишать водительских прав за превышение разрешенной скорости более чем на 30 км/ч. Передача Zebra объясняет, насколько вероятно, что такая правовая норма может быть принята в Латвии.
В субботу днем в Риге на ул. Елгавас произошло ДТП - мужчина, управляя автомобилем, наехал на двух пешеходов.
В субботу, 9 декабря, около 11:00 в Сигулдском крае в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на дороге Рига - Цесис погибли два человека.
Под Адажи пьяный водитель вызвал гнев группы молодых людей, повредив их автомобиль и попытавшись скрыться с места происшествия. Владелец поврежденного автомобиля гнался за пьяным водителем Toyota до тех пор, пока тот не заехал в тупик, и вызвал полицию, сообщает передача Degpunktā на TV3.
За рубежом:
Соединенные Штаты в пятницу, 8 декабря, наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа, где проходят военные действия между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии Эссекибо, западного региона соседней Гайаны.
Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже следующего года в качестве нейтральных атлетов. На это решение отреагировала чешская газета Reflex.
Предстоящая версия операционной системы Windows, в настоящее время имеющая кодовое название Hudson Valley, предоставит пользователям множество новых функций, основанных на искусственном интеллекте. По мнению портала Windows Central, новая операционная система будет "революционной".
В декабре исполнится 10 лет с тех пор, как семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер пострадал в результате несчастного случая во время катания на лыжах. Бывший глава Ferrari Жан Тодт, который до сих пор поддерживает контакт с автоспортсменом, рассказал в интервью итальянским СМИ о состоянии его здоровья.
Интересное чтиво:
Немец Хельмут приехал в Латвию три с половиной года назад, а до этого 25 лет прожил в России. Его историю рассказывает даугавпилсский портал "Чайка" в рамках проекта "Мы здесь".
8 декабря в клубе First состоялся концерт латвийской группы cheLovek, фронтменом которой стал актер, автор и композитор Артур Смольянинов.
Многие в Украине называют его политическим шарлатаном, провокатором и даже агентом Кремля. Другие же, и это также не малочисленная группа – гением. Сам Алексей Арестович был фигурантом очень многих, довольно странных историй, разбираться в которых можно годами. Но что совершенно очевидно – еще полтора года назад он был внештатным советником офиса президента Украины, сыграв довольно значительную роль в информационном сопротивлении в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас на родине он фигурант двух уголовных расследований, ездит по миру и, как заявляет сам Арестович, действует в интересах своей страны, пишет Rus.Postimees.
8 декабря на встрече с Героями России в Кремле Путин сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы. Само голосование назначено на 15–17 марта 2024 года. Фактически Путин уже ведет кампанию. Тем временем оппозиция (в том числе оказавшаяся за пределами страны) подходит к выборам в состоянии тотальной зачистки на фоне войны в Украине — и спорит о стратегиях поведения. Би-би-си рассказывает, как власти и оппозиция готовятся к этим выборам без интриги.
Согласно законопроекту, одобренному Верховной радой и подписанному Зеленским, ограничения в использовании русского языка в Украине становятся бессрочными.
Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, по которому 29-летнего Кристьяна обвиняют в компьютерном мошенничестве и подготовке компьютерных преступлений.
Весной 1947 года в Риге один за другим нашли расчлененные трупы женщин, с одного из которых были сняты мягкие ткани. Убийцы-каннибалы оказались из одной семьи - 44-летняя Анна Шакал, ее 22-летняя дочь Эмилия Шакал-Пальчинская и 25-летний зять Павел Пальчинский. Уголовное дело, которое рассматривали, соблюдая принцип секретности, стало одним из самых ужасных в истории криминалистики Латвии, а каннибалы Шакал - городской легендой на многие десятилетия. TVNET+ ознакомился с материалами уголовного дела в Латвийском государственном архиве.
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