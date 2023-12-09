Главное за 9 декабря ⟩ Принятый бюджет, уникальная операция на сердце и переехавший в Латвию из России немец

Интересное чтиво:

Немец Хельмут приехал в Латвию три с половиной года назад, а до этого 25 лет прожил в России. Его историю рассказывает даугавпилсский портал "Чайка" в рамках проекта "Мы здесь".

8 декабря в клубе First состоялся концерт латвийской группы cheLovek, фронтменом которой стал актер, автор и композитор Артур Смольянинов.

Многие в Украине называют его политическим шарлатаном, провокатором и даже агентом Кремля. Другие же, и это также не малочисленная группа – гением. Сам Алексей Арестович был фигурантом очень многих, довольно странных историй, разбираться в которых можно годами. Но что совершенно очевидно – еще полтора года назад он был внештатным советником офиса президента Украины, сыграв довольно значительную роль в информационном сопротивлении в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас на родине он фигурант двух уголовных расследований, ездит по миру и, как заявляет сам Арестович, действует в интересах своей страны, пишет Rus.Postimees.