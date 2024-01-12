Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - Латвию накрыл сильный снегопад и затруднил движение, политик Максим Кац отвечает на вопросы RUS TVNET, а также, что происходит на закрытых секс-вечеринках в Риге. Об этих и других новостях пятницы, 12 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 12 января ⟩ Снегопад затруднил движение, зачем Зеленский приезжал в Ригу и Максим Кац отвечает на вопросы
Новости Латвии:
"Я до сих пор иногда пугаю коллег, я обычно так скажу и потом смотрю на брови в кабинете, когда я говорю: "Латвия должна стать самой маленькой сверхдержавой искусственного интеллекта". Я на самом деле думаю, что это возможно и для этого нужна просто правильная госполитика", - в эфире "Кто вам платит?" заявил исследователь искусственного интеллекта Никита Троянский.
В пятницу снег осложняет движение по главным и региональным дорогам на большей части территории Латвии, удовлетворительные условия движения наблюдаются лишь местами в Латгале и Видземе, сообщили агентству LETA представители Latvijas valsts ceļi (LVC).
Посольство России в Латвии обещает "самые серьезные последствия" в связи с решением Сейма передать Дом Москвы в собственность государства, следует из заявления посольства в Telegram-канале.
Янис, зритель программы Bez Tabu, обратился к передаче, потому что после очередного посещения супермаркета Rimi его одолевают мысли о том, что он там увидел, сообщает программа Bez Tabu.
Житель Латвии поинтересовался, проверяют ли Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) и Госполиция во время совместных акций, связанных с проверкой технического состояния автомобилей на дорогах, и зарегистрированные за рубежом автомобили.
Целью визита президента Украины Владимира Зеленского было поблагодарить Латвию за поддержку Украины в войне против России, государства-агрессора, сообщил директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
За рубежом:
Если бы Украине в достаточном объеме были доступные системы ПВО, она могла бы полностью уничтожить российские самолеты, заявил в четверг журналистам в Риге президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет не о нападении, а о защите - чтобы можно было уничтожить то, при помощи чего Россия нападает.
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признана в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 41 731 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину с февраля 2022 года. Более 1100 из них были моложе 20 лет.
Власти трех финских городов на границе с Россией намерены добиться закрытия школ, где четверть века преподают на русском языке, пишет Rus.Postimees.
В Белгороде остановки общественного транспорта начали обкладывать бетонными блоками и мешками с песком. Фотографии остановок опубликовал местный Telegram-канал "Пепел", пишет "Медуза".
Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. С заявлениями по этому поводу выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) задействовал тысячу человек для обеспечения безопасности на улицах Таллинна во время визита президента Украины Владимира Зеленского, а саму операцию организовали примерно за неделю, сообщил Postimees руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер. День визита прошел хорошо и без происшествий, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Фетиш-гей-клуб Bunker Cruising Bar расположен на улице Альфреда Калниня, недалеко от известного в латвийском ЛГБТ-сообществе заведения TOP. В Bunker женщинам попасть не просто, ведь туда допускаются только мужчины. Лишь по субботам женщины могут посетить это заведение, когда там проходят свингер-вечера. Как проходят секс-оргии? Что с безопасностью? Обязательно ли принимать участие? Об этом и многом другом рассказываем в репортаже RUS TVNET.
20 января в рижской Большой гильдии впервые выступит Максим Кац - популярный общественный деятель, видеоблогер и политик.
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14-ая церемония вручения ежегодной премии Governors Awards Американской академии кинематографических искусств и наук, собрала всемирно известных актеров, чтобы почтить их вклад в индустрию кино. И конечно же, они блистали на красной дорожке.
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