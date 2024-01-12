Главное за 12 января ⟩ Снегопад затруднил движение, зачем Зеленский приезжал в Ригу и Максим Кац отвечает на вопросы

Целью визита президента Украины Владимира Зеленского было поблагодарить Латвию за поддержку Украины в войне против России, государства-агрессора, сообщил директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

За рубежом:

Если бы Украине в достаточном объеме были доступные системы ПВО, она могла бы полностью уничтожить российские самолеты, заявил в четверг журналистам в Риге президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет не о нападении, а о защите - чтобы можно было уничтожить то, при помощи чего Россия нападает.

​На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признана в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена 41 731 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину с февраля 2022 года. Более 1100 из них были моложе 20 лет.

Власти трех финских городов на границе с Россией намерены добиться закрытия школ, где четверть века преподают на русском языке, пишет Rus.Postimees.

В Белгороде остановки общественного транспорта начали обкладывать бетонными блоками и мешками с песком. Фотографии остановок опубликовал местный Telegram-канал "Пепел", пишет "Медуза".

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. С заявлениями по этому поводу выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.