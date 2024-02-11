Главное за 11 февраля ⟩ Грядущая оттепель, возможный военный кризис в Украине и куда исчезли болдерайские кебабы

Украина как страна может выжить, только если она станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО, об этом в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шиселем сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Бывший президент США Дональд Трамп, наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на осенних президентских выборах, заявил, что будет призывать Россию атаковать страну-члена НАТО, если та не будет тратить достаточно средств на оборону.

Лидер группы "Би-2" Игорь Бортник, он же Лева Би-2, в своем Instagram опубликовал фото и видео из миграционной тюрьмы в Таиланде, где музыканты провели несколько дней после ареста 24 января.

Шэрон Джонсон, мать шестерых детей из США, призналась, что ее дети купаются только два раза в неделю, из-за чего многие люди обеспокоились проблемами с их гигиеной.

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"Мы сидели и просто молились", - вспоминает 18-летняя Лиза Насвит первые бомбежки родного Харькова. На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину она была в выпускном классе. Спасение от войны Лиза вместе с мамой нашла в Латвии. Ее историю рассказывает портал "Чайка".