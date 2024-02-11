Воскресенье, 11 февраля, заканчивается очередная неделя. В Латвии озаботились здоровьем людей, а также готовятся к оттепели. В Украине привыкают к жизни с новым военным руководством, пока Дональд Трамп и Виктор Орбан высказывают крайне противоречивые идеи. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 11 февраля ⟩ Грядущая оттепель, возможный военный кризис в Украине и куда исчезли болдерайские кебабы
Новости Латвии:
Литовские пограничники на границе с Латвией задержали гражданина Латвии, который при проверке документов якобы предъявил поддельное украинское водительское удостоверение, сообщает литовская погранохрана.
В Саулкрасты установлен новый знак ограничения скорости, который разрешает ехать со скоростью 30 км/ч. Соблюдают ли водители скоростной режим? Пыталась выяснить программа Zebra.
Три человека погибли в субботу, 10 февраля, в результате пожаров в Аугшдаугавском и Екабпилсском краях, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Более половины, или 64% жителей Латвии, не обладают достаточным объемом физической активности, свидетельствуют данные исследования новейшего индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka.
На новой неделе на территорию страны придет более теплая воздушная масса, которая в некоторые районы принесет оттепель, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
Украина находится в крупнейшем военном кризисе со времен наступления России на Киев в 2022 году, считает Пол Ронцхаймер, заместитель главного редактора немецкого издания Bild.
Смена главнокомандующего украинской армией показывает, что целью политического руководства Украины является изменение стратегии, заявил Сандис Шрадерс, научный сотрудник Латвийского института внешней политики (LĀI) и преподаватель Балтийского оборонного колледжа.
Украина как страна может выжить, только если она станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО, об этом в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шиселем сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Бывший президент США Дональд Трамп, наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на осенних президентских выборах, заявил, что будет призывать Россию атаковать страну-члена НАТО, если та не будет тратить достаточно средств на оборону.
Лидер группы "Би-2" Игорь Бортник, он же Лева Би-2, в своем Instagram опубликовал фото и видео из миграционной тюрьмы в Таиланде, где музыканты провели несколько дней после ареста 24 января.
Шэрон Джонсон, мать шестерых детей из США, призналась, что ее дети купаются только два раза в неделю, из-за чего многие люди обеспокоились проблемами с их гигиеной.
Интересное чтиво:
"Мы сидели и просто молились", - вспоминает 18-летняя Лиза Насвит первые бомбежки родного Харькова. На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину она была в выпускном классе. Спасение от войны Лиза вместе с мамой нашла в Латвии. Ее историю рассказывает портал "Чайка".
С начала 2024 года жители Болдераи стали замечать, что излюбленное ими место покупки кавказкой выпечки и кебабов закрылось. Стали появляться всевозможные слухи и предположения. TVNET+ связался с Асифом Ибрагимовым, чтобы узнать, что произошло. Новости есть плохие и хорошие!
"Все в порядке, дорогой", - написала Елена в сообщении своему другу. Это было ее последнее сообщение. Затем она пропала. Буквально бесследно исчезла. Вот уже 16 лет ее исчезновение в совершенно обычном населенном районе Лондона остается загадкой. Что на самом деле произошло тогда?
В пропагандистских передачах Кремля на прошедшей неделе, помимо обычных сообщений, появилось нечто совершенно новое - пропагандисты заговорили об отечественной "пятой колонне", культурной элите, которую считают предателями, и эмигрантах, "сторонниках терроризма".
Десять лет назад - в 2014 году - в Латвии появились первые квест-комнаты. Новый и необычный вид развлечения быстро обрел в нашей стране популярность, и комнаты, из которых нужно выбраться за час, разгадав параллельно ряд загадок, начали появляться в Риге и других крупных городах страны как грибы после дождя. Что изменилось за десятилетие? RUS TVNET решил сравнить ощущения "тогда" и "сейчас", посетив один из самых новых квестов столицы.
Израиль готовится к военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне распорядился разработать план эвакуации мирных жителей из города у границы с Египтом.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе за последние 7 дней. На этот раз слухи коснулись Максима Галкина и Веры Брежневой!
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