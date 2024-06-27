Новая услуга Omniva: теперь можно отправлять посылки в более чем 200 стран

Через почтовые автоматы Omniva теперь можно отправлять посылки по всему миру. Новая услуга доступна как для частных, так и для бизнес-клиентов во всех странах Балтии и охватывает 237 стран, сообщает Rus.Postimees.
По словам руководителя сферы клиентского опыта и маркетинга Omniva Мари-Лийз Кюппар, новый сервис предназначен как для частных, так и для бизнес-клиентов. "Раньше частные клиенты могли отправлять посылки за пределы стран Балтии только через почтовое отделение или дорогую курьерскую службу. Теперь такую возможность предоставляют и почтовые автоматы (пакоматы), посредством которых можно отправить заранее оформленную в системе самообслуживания Omniva посылку в более чем 200 стран мира".
Кюппар добавила, что для многих людей пакомат более удобен, чем почтовое отделение или пункт выдачи посылок, что делает международную отправку еще более доступной.