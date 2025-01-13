Главное за 13 января Почему словацкая делегация летела к диктатору через Латвию, новые правила наследования и 89-летие Раймонда Паулса

Интересное чтиво:

В конце девяностых и начале нулевых годов обычный вечер в латвийской семье, говорящей по-русски, проходил под аккомпанемент ОРТ (ныне Первый канал), РТР или "Муз-ТВ". Спутниковые тарелки, пиратские диски, кассеты с российской поп-музыкой - все это легко преодолевало государственные границы, формируя в Латвии параллельный мир, во многом схожий с российским. На фоне местных каналов российский контент казался доступнее, масштабнее и ближе. Именно тогда возникли механизмы, которые затянули русскоязычных Латвии в орбиту российского инфополя, а последствия этого перекоса мы ощущаем до сих пор.

19 августа 1980 года произошла одна из самых смертоносных авиакатастроф в истории авиации, когда в результате ряда глупых и непонятных действий погиб 301 человек. По трагической случайности, самолет, в котором возник пожар, совершил успешную аварийную посадку, но по неизвестным причинам двери воздушного судна не были открыты. Все пассажиры и члены экипажа задохнулись в ядовитом дыму.

В Эзерниеках Краславского края школа держится, хотя в прошлом году в Латгале было ликвидировано 10 основных школ. Есть и детский сад с 33 детьми. Одна из причин - школой 40 лет руководит Александр Гжибовскис. Вторая причина становится понятна, когда приезжаешь с визитом в школу и садик.

Современная жизнь немыслима без некоторых электроустройств. Какие-то приборы экономичны, а другие продолжают "есть" электричество, даже когда кажутся выключенными.

Если у человека не хватает трудового стажа, то его пенсионный капитал отправляется в мусорник. С таким заявлением в программе "Кейс" выступил эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс. Он считает, что повышение минимального трудового стажа и другие нововведения в пенсионной системе могут лишить людей полноценной пенсии.

42-летняя Анна Седокова менее чем через месяц после смерти экс-супруга Яниса Тиммы начала планировать возвращение на сцену. Ее требования к организаторам не отличаются скромностью.

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