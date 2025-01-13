Понедельник радует солнцем и снегом, но грядущая неделя обещает дожди. Среди других новостей: Агентство гражданской авиации объяснило, почему позволило словацкой делегации, летевшей к диктатору Путину, воспользоваться нашим воздушным пространством, а 89-летний день рождения маэстро Раймонда Паулса в "Дзинтари" сорвал аплодисменты. Жительница Алуксне лишилась квартиры, несмотря на выплаченный кредит, а шведская соцслужба вынудила семью бежать в Латвию, чтобы сохранить ребенка. VID напоминает - до 15 января надо задекларировать прирост капитала за прошлый год, а с 1 января начали действовать новые наследственные правила, упрощающие жизнь наследникам. Пассажир из Милана оказался в Риге вместо Таллинна, в Альпах сошла лавина, а по столице Эстонии прокатился гигантский шар, озадачив горожан и пользователей соцсетей. Эти и другие события понедельника, 13 января - в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 13 января ⟩ Почему словацкая делегация летела к диктатору через Латвию, новые правила наследования и 89-летие Раймонда Паулса
Новости Латвии:
На выходных конкретное возмущение в соцсетях вызвала информация о том, что словацкой делегации, которая направлялась к Путину, было разрешено лететь через воздушное пространство Латвии. Утром в понедельник Агентство гражданской авиации (CAA) пояснило, почему дало этому полету "зеленый свет".
В воскресенье, 12 января, в концертном зале "Дзинтари" состоялся специальный концерт в честь 89-летия маэстро Раймонда Паулса. Юбиляра ждал торт. Смотрите фото!
Жительница Алуксне по имени Яна недавно была выселена из жилища, для покупки которого 17 лет назад - в 2008 году - она взяла кредит в банке. Кредит погашен, правда, не без судебных разбирательств и участия присяжного судебного исполнителя, однако теперь это жилье продано на аукционе. Значит, двухкомнатную квартиру приобрел кто-то другой. По данным телепередачи LTV 4.studija, ситуация обошлась Яне более чем в 20 тысяч евро, но в итоге она все равно лишилась своего жилья.
Шведские работники социальной службы в сжатые сроки приняли решение забрать шестилетнюю дочь из латвийской семьи. Чтобы не потерять право опеки над ребенком, родители решили бежать из Швеции в Латвию. Инцидент вызвал большой резонанс в социальных сетях. Программа LTV 4.studija объясняет, как избежать подобных ситуаций.
До 15 января этого года необходимо задекларировать доходы от прироста капитала за прошлый год, сообщили представители Службы государственных доходов (VID) - LETA.
С 1 января 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила наследования, призванные сделать процесс получения имущества умершего проще и безопаснее для потенциальных наследников. Юрист, риэлтор и сертифицированный медиатор Дмитрий Трофимов рассказал о плюсах и возможных подводных камнях реформы в программе "Домская площадь", пишет LSM+.
За рубежом:
Пассажир, возвращавшийся домой из Милана, рассказал, что самолет уже приближался к Таллиннскому аэропорту, но внезапно развернулся и приземлился в Риге. "После этого никаких сообщений больше не поступало, и в аэропорту помощь тоже не предложили", - поделился путешественник, которому пришлось самостоятельно организовывать возвращение домой, сообщает Limon.ee.
В Итальянских Альпах в воскресенье в результате схода лавины погибли трое лыжников, сообщает АР.
Лесные пожары бушуют в американском штате Калифорния, нанося значительный ущерб пригородам Лос-Анджелеса. Тысячи домов сгорели, десятки тысяч людей остались без крова. Пожар уничтожил и дом пятикратного олимпийского чемпиона и десятикратного призера Олимпийских игр Гэри Холла, в котором хранились все его самые ценные медали.
В понедельник, 12 января, в соцсети TikTok появилось забавное видео, на котором огромный шар катится по таллиннскому кварталу Ноблесснер, сообщает Limon.ee.
В Москву с официальным визитом прибыла делегация депутатов парламента Словакии, сообщают ВВС и "Радио Свобода Европа".
Интересное чтиво:
В конце девяностых и начале нулевых годов обычный вечер в латвийской семье, говорящей по-русски, проходил под аккомпанемент ОРТ (ныне Первый канал), РТР или "Муз-ТВ". Спутниковые тарелки, пиратские диски, кассеты с российской поп-музыкой - все это легко преодолевало государственные границы, формируя в Латвии параллельный мир, во многом схожий с российским. На фоне местных каналов российский контент казался доступнее, масштабнее и ближе. Именно тогда возникли механизмы, которые затянули русскоязычных Латвии в орбиту российского инфополя, а последствия этого перекоса мы ощущаем до сих пор.
19 августа 1980 года произошла одна из самых смертоносных авиакатастроф в истории авиации, когда в результате ряда глупых и непонятных действий погиб 301 человек. По трагической случайности, самолет, в котором возник пожар, совершил успешную аварийную посадку, но по неизвестным причинам двери воздушного судна не были открыты. Все пассажиры и члены экипажа задохнулись в ядовитом дыму.
В Эзерниеках Краславского края школа держится, хотя в прошлом году в Латгале было ликвидировано 10 основных школ. Есть и детский сад с 33 детьми. Одна из причин - школой 40 лет руководит Александр Гжибовскис. Вторая причина становится понятна, когда приезжаешь с визитом в школу и садик.
Современная жизнь немыслима без некоторых электроустройств. Какие-то приборы экономичны, а другие продолжают "есть" электричество, даже когда кажутся выключенными.
Если у человека не хватает трудового стажа, то его пенсионный капитал отправляется в мусорник. С таким заявлением в программе "Кейс" выступил эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс. Он считает, что повышение минимального трудового стажа и другие нововведения в пенсионной системе могут лишить людей полноценной пенсии.
42-летняя Анна Седокова менее чем через месяц после смерти экс-супруга Яниса Тиммы начала планировать возвращение на сцену. Ее требования к организаторам не отличаются скромностью.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!