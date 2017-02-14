Британцы начали планировать путешествия на основе ДНК человека

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Британская компания Travel Unwrapped начала предлагать путешественникам туры, маршруты которых включают места проживания их предков. Эксперты определяют направления на основе ДНК туриста, сообщает во вторник, 14 февраля, интернет-журнал 34travel.me.

Для начала клиент должен заказать набор для взятия пробы ДНК. Генетические материалы затем он отправит по почте экспертам фирмы.

Специалисты проведут анализ и среди более чем 80 регионов по всему миру определят места, где жили предки заказчика. После этого клиент может отправиться в путешествие по данным направлениям.

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На подобное исследование уходит 10-12 недель. Стоимость набора для взятия пробы составляет 169 долларов. При этом половину сумму вернут в случае бронирования тура через Travel Unwrapped.

Основательница компании Ребекка Филдинг (Rebecca Fielding) отметила, что хотела показать, насколько разными и уникальными могут быть люди, поэтому она и решила планировать путешествия на основе самого личного, что есть у человека — его ДНК.

Филдинг также призналась, что людей часто шокируют результаты исследования. Однако тем интереснее путешествовать по таким маршрутам и заново узнавать себя, добавила она.

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