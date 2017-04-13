Ученые: Викинги носили мечи для красоты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Не все средневековые мечи предназначались для кровопролития. Многие из них имели лишь декоративное предназначение. К такому выводу пришли ученые из Датского технического университета.

Они исследовали три меча викингов. Оружие было изготовлено в VIII и IX веках. Сплав, из которого выполнены мечи, допускал появление разводов на лезвиях, а также был очень хрупким и ломким. Как отмечают исследователи, оружие явно изготовлено с нарушением технологии.

В боевом мече по краям лезвия используют более твердую сталь, дополняющую железную часть оружия, устойчивую к ударам. Следовательно, не все мечи применялись викингами в бою, заявили ученые.

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Часть оружия, вероятно, служила элементом декора. Однако скептики отмечают, что исследованные мечи попросту могли быть бракованными или сделанными начинающими оружейниками, передает Vista News.


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