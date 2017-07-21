Ученые назвали самый быстрый объект на Земле

Ученый Лиор Эмбон из израильского Института Вейцмана в Реховоте рассказал в статье в журнале Nature Communications об эксперименте, в результате которого удалось сфотографировать воронки внутри сверхпроводников, которые движутся со скоростью около 70 тыс км/час, т.е. быстрее всех природных объектов на Земле.

По словам исследователя, это открытие может стать наиважнейшим для создания сверхпроводниковой электроники будущего.

Все сверхпроводники обладают необычным свойством: они «не любят» магнитное поле и стремятся вытолкнуть его наружу, если линии этого поля с ними контактируют. Если сила поля превышает определённое значение, сверхпроводник резко теряет свои свойства и становится «обычным» материалом, пишет РИА Новости.

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Такой феномен, который физики называют «эффектом Мейснера», работает неодинаково в разных сверхпроводниках. Он был открыт в 1957 году советским физиком Алексеем Абрикосовым, за что он, а также Виталий Гинзбург и Энтони Леггет получили в 2003 году Нобелевскую премию по физике. Особые воронки, которые возникают внутри сверхпроводника, ученые сегодня называют «вихрями Абрикосова». Изучение этих вихрей ведется в рамках создания квантовых или световых компьютеров.

Эмбон и его коллеги получили первые снимки подобных вихрей, возникающих внутри сверхпроводника при сильном токе, и раскрыли весьма необычные их свойства. Для получения данных фотографий физики создали специальный сверхчувствительный датчик магнитного поля на базе сверхпроводников, способный «видеть» источники магнитных полей размерами в 50 нанометров.

Датчик учёные использовали для наблюдений за тем, что происходит внутри плёнки из свинца, охлаждённой до температуры, близкой к абсолютному нулю. Когда учёные получили первые результаты замеров, оказалось, что воронки двигались с необычайно высокой скоростью, составлявшей примерно 72 тысячи километров в час. Это почти в 59 раз больше скорости звука и сопоставимо с той скоростью, с которой Земля движется вокруг Солнца, а также в десятки раз больше скорости движения отдельных атомов и молекул в атмосфере Земли.

Пока ученые не могут ответить на вопрос, почему воронки разгоняются до такой скорости и периодически сливаются друг с другом и объединяются в цепочки.