Ученые назвали простой способ избежать инфаркта

Группа испанских медиков и ученых заявила о том, что регулярные завтраки помогают значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает EurekAlert!.

Издание сообщает, что Центр сердечно-сосудистых заболеваний Carlos III (CNIC) провел исследования и медицинские разработки в области раннего выявления атеросклероза.

По мнению ученых,

если завтрак содержит менее 5% от рекомендуемого ежедневного потребления калорий, это увеличивает вдвое шансы получить атеросклеротические поражения.

При этом калорийный завтрак оказывает благотворное воздействие на организм и снижает риск развития сосудистых заболеваний.

Идеальный завтрак, по мнению ученых, должен включать кофе, молоко либо йогурт, хлеб из непросеянной муки с томатом и оливковым маслом, фрукты.