ТОП-10 вещей, которые нужно увидеть на первом в Латвии фестивале физики

В субботу, 12 мая, детей, подростков и их родителей ждут в Центре архитектуры и медиа Н2О 6, в котором на первом в Латвии посвященном физике фестивале FIZMIX Eksperiments можно будет познакомиться с увлекательной стороной точных наук в рамках разнообразных и творческих мероприятий. С 11 часов посетителям будет бесплатно доступна обширная образовательно-развлекательная программа с интерактивными аттракционами, творческими мастерскими, конкурсами, вдохновляющими историями и выступлением музыкантов Маркуса Ривы и Edavārdi. Организаторы фестиваля составили ТОП-10 событий, которые нужно постараться не упустить в этот день:

Мастерские FIZMIX

В них вместе с командой учебного портала FIZMI Xможно будет привести в движение гидравлическую руку робота, изготовить свою лодку, пускать пузыри, обмануть гравитацию, узнать, насколько холодно при -200 градусах и собственными глазами увидеть звук.

Мастер-классы Рижской цирковой школы

На 20-минутных занятиях Рижская цирковая школа поможет освоить навыки жонглирования и проникнуть в тайны манипулирования объектами.

Электроника и программирование

На интерактивной экспозиции работающего в сфере образования предприятияLielvārdsпосетителям предложат практические задания для еще более близкого знакомства с миром физики, электроники и программирования.

Zinoo

На станциях центра любознательности Zinoo будут строить ракеты, можно будет посоревноваться в пилотировании самолетов и пошевелить извилинами вместе с самыми выдающимися учеными мира.

Научный театр Laboratorium

Театр предложит посмотреть и испытать необычные устройства, а также узнать много интересного об окружающих нас звуках и электричестве.

3D-фантазии, которые можно потрогать

На технологических стендах предприятий Tomega и Baltic 3D.eu можно будет познакомиться с возможностями 3D-печати и превратить выраженное в цифровой форме воображение вреальные предметы.

Гуру электробезопасности

В ходе интересных аттракционов на эрудицию АО Sadales tīkls детям и подросткам предложат проверить свои знания в области электробезопасности и получить новые о безопасном использовании электроэнергии дома и за его пределами.

Удивительные физические фокусы

В мастерских Школы молодых физиков можно будет испытать велосипед, который сопротивляется гравитации, при помощи особого света найти спрятанные вещи и провести необычные эксперименты.

Работающие от солнечной энергии авто

Вместе с «Солнечным кубком» Института физики твердых веществ с наукой можно будет познакомиться через призму материалов и явлений, а также научиться использовать солнечную энергию, построив свой солнечный автомобиль.

Вдохновляющие истории о физике в кулинарии, спорте и инженерных науках

Своим опытом поделятся и расскажут о возможностях применения физики в разных областях создавшие самый быстрый в мире ультралегкий летательный аппарат латвийские инженеры, школа робототехники AlfaRobot, шеф-повар Марис Астичс и пилот Ингус Аугсткалнс, который первым в мире прыгнул с парашютом с дрона.

В заключительной части фестиваля с 16.00 до 17.00 всем посетителям мероприятия предлагается понаблюдать за большим финалом организуемого концерном Latvenergo конкурса на эрудицию для учеников 8 и 9 классов FIZMIX Eksperiments. В нем, чтобы получить титул самой эрудированной в области физики команды, будут выполнять оригинальные задания ребята из Курземе, Латгале, Видземе, Рижского региона и Риги.