ТОП-10 вещей, которые нужно увидеть на первом в Латвии фестивале физики

В субботу, 12 мая, детей, подростков и их родителей ждут в Центре архитектуры и медиа Н2О 6, в котором на первом в Латвии посвященном физике фестивале FIZMIX Eksperiments можно будет познакомиться с увлекательной стороной точных наук в рамках разнообразных и творческих мероприятий. С 11 часов посетителям будет бесплатно доступна обширная образовательно-развлекательная программа с интерактивными аттракционами, творческими мастерскими, конкурсами, вдохновляющими историями и выступлением музыкантов Маркуса Ривы и Edavārdi. Организаторы фестиваля составили ТОП-10 событий, которые нужно постараться не упустить в этот день:
Мастерские FIZMIX
В них вместе с командой учебного портала FIZMI Xможно будет привести в движение гидравлическую руку робота, изготовить свою лодку, пускать пузыри, обмануть гравитацию, узнать, насколько холодно при -200 градусах и собственными глазами увидеть звук.
Мастер-классы Рижской цирковой школы
На 20-минутных занятиях Рижская цирковая школа поможет освоить навыки жонглирования и проникнуть в тайны манипулирования объектами.
Электроника и программирование
На интерактивной экспозиции работающего в сфере образования предприятияLielvārdsпосетителям предложат практические задания для еще более близкого знакомства с миром физики, электроники и программирования.
Zinoo
На станциях центра любознательности Zinoo будут строить ракеты, можно будет посоревноваться в пилотировании самолетов и пошевелить извилинами вместе с самыми выдающимися учеными мира.
Научный театр Laboratorium
Театр предложит посмотреть и испытать необычные устройства, а также узнать много интересного об окружающих нас звуках и электричестве.
3D-фантазии, которые можно потрогать
На технологических стендах предприятий Tomega и Baltic 3D.eu можно будет познакомиться с возможностями 3D-печати и превратить выраженное в цифровой форме воображение вреальные предметы.
Гуру электробезопасности
В ходе интересных аттракционов на эрудицию АО Sadales tīkls детям и подросткам предложат проверить свои знания в области электробезопасности и получить новые о безопасном использовании электроэнергии дома и за его пределами.
Удивительные физические фокусы
В мастерских Школы молодых физиков можно будет испытать велосипед, который сопротивляется гравитации, при помощи особого света найти спрятанные вещи и провести необычные эксперименты.
Работающие от солнечной энергии авто
Вместе с «Солнечным кубком» Института физики твердых веществ с наукой можно будет познакомиться через призму материалов и явлений, а также научиться использовать солнечную энергию, построив свой солнечный автомобиль.
Вдохновляющие истории о физике в кулинарии, спорте и инженерных науках
Своим опытом поделятся и расскажут о возможностях применения физики в разных областях создавшие самый быстрый в мире ультралегкий летательный аппарат латвийские инженеры, школа робототехники AlfaRobot, шеф-повар Марис Астичс и пилот Ингус Аугсткалнс, который первым в мире прыгнул с парашютом с дрона.
В заключительной части фестиваля с 16.00 до 17.00 всем посетителям мероприятия предлагается понаблюдать за большим финалом организуемого концерном Latvenergo конкурса на эрудицию для учеников 8 и 9 классов FIZMIX Eksperiments. В нем, чтобы получить титул самой эрудированной в области физики команды, будут выполнять оригинальные задания ребята из Курземе, Латгале, Видземе, Рижского региона и Риги.