Архивное фото: Первая австралийская экспедиция в Антарктиду

В архиве библиотеки Нового Южного Уэльса (State Library of New South Wales) оцифрованы уникальные фотографии из первой австралийской экспедиции в Антарктиду в период между 1911 и 1914 годами.

В 1911 году группа ученых и искателей прключений под руководством Дугласа Мейвсона (Douglas Mawson) оставила австралийский город Хобарт, чтобы отправиться на остров Маккуори, а затем на неисследованные антарктические территории.

Во время экспедиции исследователи получили информацию, которая позже стала очень важной для обобщения знаний об этом регионе.

Хотя фотограф Джеймс Фэнси Херли был официальным фотографом экспедиции, другие участники экспедиции также делали фотографии.