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Маршрут на выходные: Бал Марты в Даугавпилсе и романтика Ночи музеев в замках

Марина Сиунова/ Русский TVNET
Фото: Эдийс Паленс/LETA

Что может быть романтичнее, чем провести Ночь музеев в замке? Представьте себе: сумерки, освещаемые лишь факелами, прогулки по старинным залам, где несколько столетий назад танцевали изысканные дамы и кавалеры. Вжиться в образы героев прошлого сможете и вы, посетив Бал Марты в Даугавпилсе. Или отправляйтесь в охоту за яркими впечатлениями по необычным музеям Латвии!

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