«Latvijas balzams» - крупнейший налогоплательщик в пищевой промышленности

Крупнейшим налогоплательщиком в пищевой промышленности в прошлом году был производитель алкогольных напитков АО «Latvijas balzams», который в виде налогов заплатил 53,164 млн евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv».

Вторым крупнейшим налогоплательщиком в пищевой промышленности в прошлом году стала компания «Цесу алус», заплатившая в виде налогов 22,775 млн евро, а на третьем - ООО «Cido Grupa», которое в виде налогов перечислило 19,884 млн евро.

Также в первую десятку по сумме уплаченных налогов вошли «Berlat Grupa» (17,857 млн евро), АО «Aldaris» (15,245 млн евро), мясоперерабатывающее предприятие «HKScan Latvia», производитель продукции под брендом «Rigas miesnieks» (6,925 млн евро), ООО «Orkla Foods Latvija» (5,264 млн евро), молокоперерабатывающее предприятие «Rigas piensaimnieks» (4,332 млн евро), переработчик зерна «Dobeles dzirnavnieks» (4,138 млн евро) и молокоперерабатывающее предприятие «Rigas piena kombinats» (3,833 млн евро).

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Как сообщалось, 30 марта Служба госдоходов и Министерство финансов наградили крупнейших налогоплательщиков в 2016 году.

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