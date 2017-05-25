Фермеры: налоговая реформа ухудшает наше положение

Планируемые в рамках налоговой реформы изменения в налоге на прибыль предприятий (НПП) и подоходном налоге с населения (ПНН) ухудшат положение фермеров, и сельскохозяйственники не намерены с этим мириться.

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Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Вилнитис напомнил, что латвийские фермеры получают самые низкие в ЕС субсидии, и прежняя политика ПНН и НПП не включала их в облагаемые доходы, а в рамках новой налоговой реформы НПП для крестьян составит 20% вместо прежних 10%.

Кроме того, фермеры выступают за понижение ставки НДС на продукты питания - Латвия входит в число только четырех стран ЕС с основной ставкой НДС 21%.

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Председатель Крестьянского сейма Майра Дзелзкалея-Бурмистре также осудила намерение обложить налогами суммы, которые фермеры получают в виде субсидий от государства и ЕС. Любое уменьшение льгот проведет к снижению конкурентоспособности латвийских фермеров, заявила она.

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