На увеличение индексации пенсий в 2018 году необходимо 3,2 млн евро

На увеличение индексации пенсий людям с большим трудовым стажем в 2018 году требуется дополнительно 3,2 млн евро из специального госбюджета, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

В 2019 году на эти цели потребуется уже 16,1 млн евро.

Поправки к закону о государственных пенсиях предусматривают оказание большей поддержки пенсионерам с большим стажем соцстрахования. Сейчас пенсия или та ее часть, которая не превышает 50% от средней в стране зарплаты за предыдущий календарный год, с которой начисляются социальные взносы, пересматриваются раз в год 1 октября с учетом индекса фактических потребительских цен и 50% от процентов реального прироста суммы зарплат.

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Законопроектом предлагается установить, что для пенсионеров с трудовым стажем от 30 до 39 лет или работавших во вредных и тяжелых условиях при индексации пенсий применяется коэффциент в размере 60% от процентов реального прироста суммы зарплат, а со стажем свыше 40 лет - 70%.

Вчера комиссия Сейма по социальным делам и труду направила законопроект на рассмотрение в парламенте с просьбой присвоить ему статус срочного и рассмотреть 22 июня.

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