В первом квартале госдолг Латвии вырос больше всего в ЕС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В Латвии в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года был самый большой в ЕС прирост долга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), свидетельствуют данные «Eurostat».

Годовой прирост госдолга в Латвии в первом квартале составил 2,7 процентного пункта. Меньше он был в Польше (+2,2 процентного пункта), Словакии (+1,7 процентного пункта) и Португалии (+1,6 процентного пункта).

В первом квартале 2017 года соотношение госдолга и ВВП увеличилось в восьми, сократилось - в 19 странах ЕС.

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Больше всего госдолг за год уменьшился в Нидерландах (-4,7 процентного пункта). В Германии он снизился на 4 процентных пункта, в Австрии - на 3,8 процентного пункта, на Мальте - на 2,9% процентного пункта, в Дании - на 2,7% процентного пункта. В Литве госдолг уменьшился на 0,8, в Эстонии - на 0,6 процентного пункта.

За квартал прирост госдолга по отношению к ВВП зарегистрирован в 12 странах ЕС, сокращение - в 15.

Самый большой квартальный прирост госдолга в первом квартале зарегистрирован в Чехии (+3,1 процентного пункта). В Люксембурге прирост составил 3, в Хорватии - 2,6, Франции - 2,3% процентного пункта.

Больше всего госдолг за квартал сократился в Греции (-2,9 процентного пункта). Госдолг уменьшился также в Нидерландах (-2,2 процентного пункта), Австрии (-2 процентного пункта), Германии (-1,4 процентного пункта), Великобритании (-1,3 процентного пункта) и Латвии (-1,1 процентного пункта). В Литве сокращение составило 0,9, в Эстонии - 0,2 процентного пункта.

В первом квартале по соотношению госдолга к ВВП (39%) Латвия занимала пятое место в ЕС.

В Эстонии этот показатель составил 9,2%, в Люксембурге - 23%, в Болгарии - 28,6%, в Дании - 36,7%, в Румынии - 37,1%, в Литве - 39,3%.

Самыми высокими в ЕС эти показатели в первом квартале были в Греции (176,2%), Италии (134,7%) и Португалии (130,5%).

В ЕС в среднем госдолг к концу марта 2017 года сократился до 84,1% ВВП (годом ранее - 84,3% ВВП), в еврозоне - до 89,5% ВВП (91,2%ВВП). За квартал госдолг в ЕС вырос с 83,6% до 84,1%, в еврозоне - с 89,2% до 89,5%.

Данные об изменениях госдолга Ирландии недоступны.


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