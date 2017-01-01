Самая большая полугодовая прибыль - у Swedbank

Самую большую прибыль среди латвийских банков в первой половине 2017 года заработал «Swedbank», далее по этому показателю следуют «ABLV Bank» и «SEB banka», а с убытками первое полугодие закончил только один банк - «PrivatBank», свидетельствуют данные Латвийской ассоциации коммерческих банков.

Прибыль «Swedbank» за первые шесть месяцев 2017 года составила 45,705 млн евро, что на 4,1% меньше, чем за тот же период 2016 года, и составляет 27,7% общей прибыли банковского сектора.

Прибыль «ABLV Bank» составила 26,343 млн евро - на 41,8% меньше, чем год назад (16% ), прибыль «SEB banka» - 21,624 млн евро, на 42,9% меньше (13,1%).

Больше 10 млн евро в первом полугодии заработали еще два банка - «DNB Banka» и «Citadele». Прибыль «DNB Banka» составила 13,34 млн евро - на 45,2% меньше, чем в прошлом году, банка «Citadele» - 10,256 млн евро, на 49,6% меньше.

Полугодовая прибыль «Rietumu banka» составила 7,838 млн евро (в 5,8 раза меньше, чем в первой половине 2016 года), Латвийского филиала «BigBank» - 4,29 млн евро (+96,4%), «Latvijas pasta banka» - 4,16 млн евро (-48,3%), «BlueOrange Bank» (бывший «Baltikums Bank») - 4,041 млн евро (в 3,3 раза больше), «Norvik banka» - 3,306 млн евро (в 3,3 раза меньше), «Regionala investiciju banka» - 2,375 млн евро (+23,5%), «Rigensis Bank» - 1,573 млн евро (-27,3%), «Expobank» - 1,505 млн евро (в 2 раза меньше), «Meridian Trade Bank» - 781,6 тыс. евро (-46,5%), «Bank M2M Europe» - 622,3 тыс. евро (-30%), «Baltic International Bank» - 186,1 тыс. евро (в 15,8 раза меньше).

Убытки «PrivatBank» в первом полугодии составили 846 тыс. евро.

Общая прибыль латвийского банковского сектора в первой половине 2017 года составила 165,01 млн евро - на 38,6% меньше, чем в первой половине 2016 года.