В Латвии построят завод по производству дронов, где будут работать 1000 человек

Компания по производству дронов Atlas Dynamics, которая два месяца назад сообщила о привлечении инвестиций на сумму 8 млн евро, планирует построить в Латвии завод по производству дронов. На заводе будут работать около 1000 работников, - об этом пишет labsoflatvia.com.

Изначально предприятие получило инвестиции для освоения североамериканского рынка.

В настоящее время в офисе, созданном на территории индустриального парка ул. Дзелзавас, ведется работа по разработке и подготовке к продаже различных беспилотных летательных аппаратов. Здесь работают 40 человек. Однако у компании есть новые планы - она хочет создать в Латвии фабрику дронов, на что могут потребоваться инвестиции в размере восемь миллионов евро.

Основатель компании Иван Толчин поясняет, что предприятие хочет переместить производство из Китая в Латвию.

"Я жил в Китае год для того, чтобы создать там производство, - рассказывает он. - Тот, кто думает, что он может работать с Китаем удаленно и говорить им, что делать, ошибается. Китайцы так не работают. Сотрудничество очень сложное. Каждый день буквально на пальцах надо показывать - вот тут измените, сделайте так, мне нужен вот такой цвет».

Компания планирует строить завод в Риге уже сейчас и постепенно перевести производственные линии из Китая или же создать их тут в течение двух лет.

В Китае в этом году планируется собрать 5000 дронов, но в Латвии сегодня можно собрать до 40 дронов в месяц. Бизнесмен однако озадачен возможностью поиска нужных специалистов - их немного, поэтому сейчас в Латвии на производстве работают люди из разных стран.