После скандала с должности ушел член правления «Садалес тиклс» Роланд Лусверс

После скандала с разрешениями на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки с должности ушел член правления АО «Садалес тиклс» (СТ) Роланд Лусверс.

Как сообщила материнская компания СТ АО «Latvenergo», собрание акционеров СТ сегодня рассмотрело заявление Лусверса и удовлетворило его просьбу.

Лусверс отвечал за развитие деятельности компании и организацию работ по подключению электроснабжения.

Как отмечается в заявлении «Latvenergo», в связи с обнародованной информацией о том, что ряд компаний, возможно, пытались нечестным путем добиться разрешений на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки, правление предприятия поручило руководителю СТ Андрису Пинкулису обеспечить полное выяснение обстоятельств дела. Также СТ сотрудничает с Министерством экономики, проводя проверки на когенерационных станциях, и подало заявление в полицию.

Госполиция по заявлению Минэкономики начала уголовный процесс против СТ и ООО «Ригас энергия» в связи с возможным мошенничеством при получении разрешений на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки. Дело расследует управление по борьбе с организованной преступностью.

Проверки на предприятиях были начаты после сюжета в передаче «Ничего личного» на телеканале TV3 о том, что несколько предприятий обманным путем получили лицензии на компонент обязательной закупки (КОЗ), подав СТ данные о мощностях производства электроэнергии с переносных генераторов. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей КОЗ в последующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.